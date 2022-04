Música portuguesa, brasileira e clássica. E ainda procura de plantas e animais selvagens no Grão- Ducado. O que há para fazer no próximo fim de semana.

Concerto de David Carreira, festa brasileira e desafios na Natureza. O que fazer este fim de semana

Sexta-feira (29), às 21h00, no Casino 2000, em Mondorf-les-Bains



Concerto de David Carreira

Foto: Instagram/David Carreira

David Carreira é o nome artístico de David Araújo Antunes, nascido a 30 de Julho de 1991 em Dourdan, Essonne, é um cantor, bailarino, ator e modelo português. É filho do cantor Tony Carreira. David Carreira iniciou a sua carreira de cantor em 2011 com o seu álbum de estreia "N°1", que alcançou o número um e foi certificado com dupla platina. Lançou então o álbum "Tout recommencer". Após dois anos de ausência em França, em 2017 lançou o single "Domino" e o álbum "1991".

Sexta-feira (29), às 12h30, na Abadia de Neimënster

Concertos do Meio-Dia 2022

Foto: Abadia de Neimënster

Naama Liany, mezzo soprano do Lumières de Méditerranée é um dueto entre a voz e a guitarra que vai interpretar obras de Maurice Ravel, Federico García Lorca, Frederic Mompou e Manuel de Falla.

Sexta-feira (29), às 20h, no Coppers, Belval, Esch-sur -Alzette

Favela-Chic: Ep. 2: Mas que nada

Foto: Pixabay

Feche os olhos e está no Brasil. O Coppers Belval recebe o Favela Chic, um conceito de festa único que envolve música latina, urbana e africana.

Sábado (30), todo o dia, em todo o país

City Nature Challenge Luxembourg 2022

Foto: Shutterstock

O City Nature Challenge é um evento internacional cujo objetivo é encontrar e documentar plantas e animais selvagens em todo o mundo. Mais de 400 territórios estão a participar no City Nature Challenge deste ano. Saber que espécies estão na nossa cidade e onde estão ajuda-nos a estudá-las e a protegê-las, mas a única forma de o fazer é que todos nós trabalhemos em conjunto para encontrar e documentar a natureza na nossa área. Ao participar no City Nature Challenge, não só aprende mais sobre a sua natureza local, como também pode fazer da sua cidade um lugar melhor para si e para outras espécies.

Para participar no City Nature basta instalar a aplicação iNaturalist no seu smartphone e carregar as suas fotografias.

Como é que funciona?

1. Procura de plantas selvagens em todo o Grão-Ducado do Luxemburgo.

2. Tire uma foto da sua descoberta: lembre-se do local da sua observação.

3. Partilhe as suas observações: utilize a aplicação iNaturalist para carregar a sua descoberta.

Sábado (30), entre as 15h e as 18h, no Bâtiment4, Esch-sur-Alzette

Masterclass de música egípcia

Foto: De Agostini/Getty Images

Em colaboração com o Centro Egípcio de Cultura e Artes Makan, a BELONG traz ao Luxemburgo poucos dos últimos praticantes do ritual Zar egípcio no mundo para introduzir esta antiga forma de arte e intercâmbio com artistas locais. Mazaher é um conjunto em que as mulheres desempenham um papel de liderança.

Domingo (1 de maio), a partir das 10h, na Maison de la Nature

Corrida pela natureza

Foto: Getty Images/iStockphoto

Nesta corrida pela natureza o objetivo é percorrer cinco quilómetros para os adultos que participem, entre a Maison de la Nature e a Kockelscheuer. Para as crianças há uma mini-corrida de um quilómetro.

