Uma sala cheia aplaudiu durante longos minutos e de forma entusiástica o espetáculo Quinze Bailarinos e Tempo Incerto, com o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, ao lado do embaixador, Carlos Pereira Marques, de João Penalva e de Rui Lopes Graça entre a audiência.

Companhia Nacional de Bailado triunfa no Grand Théâtre

Uma sala cheia aplaudiu durante longos minutos e de forma entusiástica o espetáculo Quinze Bailarinos e Tempo Incerto, com o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, ao lado do embaixador, Carlos Pereira Marques, de João Penalva e de Rui Lopes Graça entre a audiência.

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) triunfou no Grand Théâtre do Luxemburgo com o espetáculo Quinze Bailarinos e Tempo Incerto que assinalou o seu início de temporada com o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, o embaixador Carlos Pereira Marques, mas também o artista plástico João Penalva, diretor artístico, e Rui Lopes Graça, o responsável pela coreografia, entre os espectadores. No final, uma longa e calorosa sessão de entusiásticos aplausos coroou a atuação dos bailarinos.

Ao longo de cerca de uma hora, os intérpretes tentaram, conforme se definia no programa, "estimular a relação individual do espectador com a presença em palco de quinze bailarinos associados temporariamente a um cenário, luz e som, mas sem o fim condutor de uma narrativa". E foi o "espaço sonoro concebido por David Cunningham a induzir o espectador a percorrer múltiplos caminhos individuais, próximos e longínquos, nem sempre reconhecíveis, porventura misteriosos, ameaçadores ou jubilantes".

Com uma sucessão de sons do quotidiano como os de chuva, trovoada, comboios ou ruídos industriais e um jogo de luzes a cargo de Nuno Meira, o espectador foi levado a projetar "a sua própria narrativa no confronto com a coreografia que os bailarinos" desenvolveram.

O espetáculo serviu também para assinalar o fecho simbólico da exposição de João Penalva no Mudam.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.