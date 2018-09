A Companhia Nacional de Bailado de Portugal vai subir ao palco do Grand Théâtre, na cidade do Luxemburgo, no próximo dia 15 de setembro. O espetáculo "Quinze Bailarinos e Tempo Incerto", com direção artística de João Penalva e coreografia de Rui Graça, vai marcar a abertura de temporada do Grand Théâtre.

Companhia Nacional de Bailado marca abertura de temporada do Grand Théâtre

A intenção de João Penalva passa por reproduzir, no século XXI, um “ballet branco”, cuja ausência de narrativa abra a porta à multiplicidade de leituras, enquanto devolve à dança o lugar primordial. A David Cunningham, músico e compositor irlandês muito ligado aos trabalhos de artistas visuais, foi encomendado o som da peça cujo “tempo incerto” contrastará com a prestação dos bailarinos e a organização exata das suas danças.

A vinda ao Luxemburgo da Companhia Nacional de Bailado insere-se no contexto da exposição individual do artista João Penalva, que foi inaugurada em março, no Museu de Arte Moderna Grand-Duc Jean (Mudam), e que está patente até 16 de setembro.

No âmbito do encerramento desta exposição de João Penalva e da apresentação do espetáculo “Quinze Bailarinos e Tempo Incerto”, vai ter ainda lugar no auditório do Mudam, no dia 12 de setembro pelas 18h30, um encontro intitulado “João Penalva à conversa com Rui Lopes Graça e Carla Montez Fernandes”.



Esta iniciativa é uma parceria entre o Centro Cultural Português – Camões, o Grand Théâtre e o Mudam.