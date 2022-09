Também Elvis Presley, Freddy Mercury, Amy Whinehouse ou Paul Walker seriam pessoas bem parecidos, como mostra as imagens recriadas com recurso à inteligência artificial por um fotógrafo turco.

Como seriam hoje Kurt Cobain ou a princesa Diana? Veja as imagens incríveis

"Como se nada tivesse acontecido" é o nome do projeto do fotógrafo e advogado turco, Alper Yesiltas, que através de um programa de inteligência artificial envelheceu vários músicos e personalidades icónicas falecidas prematuramente. Kurt Cobain, Elvis Presley, Heat Ledger, Amy Whinehouse, Freddy Mercury, Janis Joplin, Paul Walker, ou a princesa Diana são algumas das figuras muito populares que o fotógrafo decidiu recriar com a aparência que teriam atualmente, se ainda estivessem vivas.

Fascinado pelas possibilidades da inteligência artificial, Alper Yesiltas divulgou recentemente várias imagens da coleção "As If Nothing Happened”, que pretende dar uma "aparência fotorealista" às personalidades que devido a "importantes acontecimentos" desapareceram do panorama mundial.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A princesa Diana, falecida aos 36 anos, em 1997, num acidente de automóvel.. Foto: John Giles/PA/epa/dpa Seria assim a princesa Diana se não tivesse partido cedo demais, segundo o fotógrafo Alper Yesiltas Instagram Alper Yesiltas A cantora Amy Winehouse faleceu aos 27 anos, em 2011, devido a uma intoxicação alcoólica. Esta seria a aparência de Amy Winehouse se ainda estivesse viva. Instagram Alper Yesiltas Kurt Cobain, vocalista dos Nirvana, faleceu aos 27 anos, em 2004. Oficialmente a causa da morte foi suicídio, por um tiro. AFP Kurt Cobain envelhecido pelo fotógrafo Alper Yesiltas. Alper Yesiltas Elvis Presley morreu com 42 anos, em 1977, vitima de paragem cardíaca. Foto: DR O "rei" Elvis Presley já na meia-idade, segundo a imagem do fotógrafo turco. Alper Yesiltas Freddy Mercury morreu aos 45 anos, em 1991, perdendo a batalha contra a sida. ANSA Assim seria Freddy Mercury atualmente, segundo o projeto de Alper Yesiltas. Instagram Alper Yesiltas John Lennon, dos Beatles, foi morto a tiro aos 40 anos, em 1980. O músico John Lennon de cabelos brancos, recriado por Alper Yesiltas Instagram Alper Yesiltas Michael Jackson, foi encontrado morto, na sua casa, com 50 anos, em 2009. Terá sofrido uma paragem cardíaca. Foto: Reuters Imagem de Michael Jackson, na casa dos 50 anos, do fotógrafo Alper Yesiltas Instagram Alper Yesiltas O ator Paul Walker morreu com 40 anos, num acidente de carro, em 2013. A aparência de Paul Walker mais velho, recriada por Alper Yesiltas. Instagram Alper Yesiltas O ator Heath Ledger faleceu aos 28 anos, vítima de intoxicação por medicamentos. dpa Como seria agora o ator Head ledger segundo a imagem de Alper Yesiltas. Instagram Alper Yesiltas A cantora Janis Joplin morreu aos 27 anos, em 1970, por overdose de heroína. dpa Janis Joplin se ainda estivesse viva, na imagem de Alper Yesiltas Instagram Alper Yesiltas

“Há algum tempo que o desenvolvimento da inteligência artificial me entusiasma. Hoje, qualquer coisa que imaginemos pode ser mostrada na realidade. Quando comecei a trabalhar com esta tecnologia, vi o que podia fazer e pensei naquilo que me faria feliz”, declarou o fotógrafo no lançamento do projeto, cujas imagens tem vindo a divulgar nas redes sociais.

“A parte mais difícil de todo o processo criativo, foi fazer com que as imagens parecessem reais. O momento que eu mais gosto é quando acho que a fotografia que está na minha frente parece tão realista, como se tivesse sido tirada por um fotógrafo recentemente”, acrescentou Yesiltas, que tem trabalhos seus publicados em revistas, sites e exposições todo o mundo, e já venceu vários prémios, como conta na página de apresentação deste seu projeto.







