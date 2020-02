A exposição, 'Portugal e Luxemburgo - Países de Esperança em Tempos Difíceis' é inaugurada esta sexta-feira, com a presença do Grão-Duque Henri e do Embaixador de Portugal. Veja algumas das imagens que serão exibidas.

Como Portugal e o Luxemburgo foram refúgio de milhares em "tempos difíceis"

A partir desta sexta-feira, 14 de fevereiro, e até maio, a exposição 'Portugal e Luxemburgo – Países de Esperança em Tempos Difíceis’ mostra como milhares de pessoas procuraram estes destinos para fugir a guerras, perseguições e pobreza.

A 10 de maio de 1940, 45 mil pessoas abandonam o Luxemburgo para escapar à guerra e à invasão alemã. Entre os fugitivos encontra-se a família Grão-Ducal, o governo luxemburguês no exílio e, sobretudo, muitos judeus que acabam por encontrar asilo temporário em Portugal.



Ao longo da Segunda Guerra Mundial e da política de extermínio nazi, a fronteira de Vilar Formoso torna-se a porta de entrada para um “país de esperança”, como refere o título da exposição, que estará patente na Abbaye de Neumünster, na cidade do Luxemburgo.

Em novembro de 1940, um comboio com 293 judeus do país parte de França – até aí eram transportados de autocarro – com destino a Portugal, mas fica retido 10 dias na fronteira de Vilar Formoso e os refugiados proibidos de entrar.

Convocar a memória coletiva para decidir o futuro que se quer construir

Como o movimento do comboio que em 1940 chegou a Vilar Formoso e teve de voltar para trás, a exposição parte do papel de Portugal, primeiro, e do do Luxemburgo, depois, na vida daqueles que, ao longo de décadas foram fugiram do terror, da repressão do autoritarismo ou da pobreza.

8 Passageiros do comboio proveniente do Luxemburgo retidos dez dias em Vilar Formoso. Fotografia tirada no dia em que, pela primeira vez, tiveram permissão para passear durante meia hora no cais. Em primeiro plano, de casacão claro, Rachel Wolf-Galler, Novembro de 1940. © COLLECTION HENRI GALLER

Passageiros do comboio proveniente do Luxemburgo retidos dez dias em Vilar Formoso. Fotografia tirada no dia em que, pela primeira vez, tiveram permissão para passear durante meia hora no cais. Em primeiro plano, de casacão claro, Rachel Wolf-Galler, Novembro de 1940. © COLLECTION HENRI GALLER 1. Castelo de Bostz, que pertencia a Xavier Boubon-Parme, irmão do príncipe Félix (de chapéu) e da Imperatriz Zita de Habsburgo (em cima, à direita). Na imagem, para além de outros membros da família imperial e Grã-Ducal, vê-se à esquerda, de bengala, a Grã-Duquesa, de origem portuguesa, Maria Ana, 20 de Maio – 16 de Junho 1940. © COLLECTIONS DE LA COUR GRAND-DUCALE / WW2-CTI-C28-257-1 Fila de carros na fronteira de Vilar Formoso em Junho de 1940: frame do filme Refugiados Estrangeiros em Portugal, de George Rony. © CINEMATECA PORTUGUESA – MUSEU DO CINEMA Imagens do interior do campo de internamento temporário de Mousserolles, na periferia de Bayone. Numa das fotografias vê-se semideitado num catre, René Nussbaum, irmão de Albert Nussbaum, presidente do Consistório Israelita, 1940-1941. © COLLECTION HENRI GALLER E COLLECTION MILTON KOCH Imagens do interior do campo de internamento temporário de Mousserolles, na periferia de Bayone. 1940-1941. © COLLECTION HENRI GALLER E COLLECTION MILTON KOCH Partida do Navio Niassa com centenas de refugiados a bordo, 1940-1941. © COLLECTION ANNA KATHARINA STILLISCH Passagem clandestina de emigrantes portugueses através dos Pirinéus, Março de 1965. © GÉRALD BLONCOUR A especificidade da revolução portuguesa : soldados em posição de ataque, na manhã do 25 de Abril de 1974, conversam com crianças enquanto aguardam pelos próximos acontecimentos. © ALFREDO CUNHA

Porém, a exposição não se esgota no exercício de contar e recontar os episódios da História. Para que a memória coletiva não siga pelos carris do esquecimento e do retrocesso, além dos painéis informativos, que mostram e explicam os acontecimentos, haverá um no final que convocará os visitantes a olharem para o presente e a avaliarem, à luz do passado retratado, como querem construir o futuro.

"A exposição tem vários painéis históricos, mas vai terminar com um painel específico em que vamos pedir a participação do público", começa por referir Margarida de Magalhães Ramalho, explicando que quem a visitar, será confrontado no final com a pergunta "Que mundo está a tecer?". A resposta poderá ser dada através da escrita de uma mensagem nos post-its disponíveis, alusiva ao título/questão desse painel ou num esquema de classificação entre pólos opostos.

Haverá uma escala que tem, por exemplo, no topo máximo, a palavra 'tolerância', e no mínimo, 'discriminação'; noutra estão confrontadas as palavras 'democracia' e 'ditadura', 'sustentabilidade' e 'colapso', 'ser' ou 'ter'. Ao lado, existirão fios de cores diferentes, consoante o grupo etário, que farão as respetivas ligações para o mundo que cada um se propõe desenhar e construir, mediante os palavras e valores que selecionar.

Por detrás desta ideia que remata a exposição, está o conceito de "fio vermelho" comum a várias culturas que não apenas judaica, diz Luísa Pacheco Marques. "Todos temos o nosso fio e temos fios que nos unem a todos. Os nossos atos - no passado, presente e futuro - vão construindo uma espécie de tecido".

Na narrativa histórica que a exposição trata isso significa que não se mostram apenas as decisões negativas e as suas consequências, mas também as ações positivas, "das pessoas certas que estiveram na altura certa e que ajudaram a que as vidas continuassem".

E como tudo está ligado, há uma surpresa, prometem as organizadoras. O tal fio vermelho vai aparecendo, sob várias formas, ao longo da exposição, em diferentes momentos. São 21 os painéis que compõem esta mostra, organizados por ordem cronológica. O ponto de partida é o contexto histórico e social que leva à ascensão ao poder de Adolf Hitler, seguindo-se a fuga dos primeiros judeus para o Luxemburgo, por ser um país neutro, e, posteriormente, a invasão do país.

O percurso dos refugiados e da família Grã-Ducal, na fuga à ocupação alemã e aos nazis, a chegada a Portugal e a forma como as pessoas são aí acolhidas, o Luxemburgo durante a guerra e depois da guerra são outros dos pontos focados. E enquanto o Grão-Ducado se tenta reconstruir e olha com esperança os novos dias, os anos 60 em Portugal são ainda de ditadura e miséria, agravados pela guerra colonial. Muitos saem então do país à procura de melhor futuro e fazem o percurso inverso ao do comboio dos anos 40, com destino a Vilar Formoso: primeiro para a França ou a Alemanha, e depois também para o Luxemburgo.

Penúltimo painel: destino Luxemburgo

No período retratado por esta exposição, Portugal e Luxemburgo acabam por acolher milhares de pessoas, ainda que em fases diferentes. Daí a referência do título a "'dois países de esperança em tempos difíceis', porque ambos vão servir de porto de abrigo", refere a historiadora Margarida de Magalhães Ramalho.

De acordo com a cronologia definida pela mostra, tem sido ao Grão-Ducado que tem cabido essa função nos últimos tempos. Ao longo das últimas décadas milhares de portugueses foram encontrando no Luxemburgo uma nova casa, que ajudaram simultaneamente a construir e a fazer crescer. Para muitos, os de segunda ou terceira geração, é já o berço e o país de origem.

Esse fluxo migratório português e toda a diversidade que o tempo apurou são retratados no penúltimo núcleo da exposição. "É um painel com o rosto de mais de 30 portugueses de variadíssimas áreas, desde designers a músicos, passando por construtores, empresários... e que acabam por ser um pouco o concluir desta história. São portugueses que vivem cá e que também contribuem para o progresso e a riqueza do Luxemburgo".

A exposição "Portugal e Luxemburgo - Países de Esperança em Tempos Difíceis", que está patente de 14 de fevereiro até 10 de maio, na Abbaye de Neumünster, pode ser visitada todos os dias, entre as 11h e as 18h.

A entrada é livre.