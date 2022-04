Paul Lesch, diretor do Centre national de l’audiovisuel, passou anos a colecionar tudo o que encontrava sobre o realizador britânico. Esse espólio está agora em exposição no Cercle Cité, na capital. Visita guiada para perceber como o humor macabro de Alfred se tornou uma marca.

Como Hitchcock se tornou Hitchcock

Ricardo J. RODRIGUES Paul Lesch, diretor do Centre national de l’audiovisuel, passou anos a colecionar tudo o que encontrava sobre o realizador britânico. Esse espólio está agora em exposição no Cercle Cité, na capital. Visita guiada para perceber como o humor macabro de Alfred se tornou uma marca.

Quantas pessoas neste planeta se podem orgulhar de serem reconhecidas de frente, de lado, de costas, ou com uma imagem de metade do corpo? “Passaram mais de quarenta anos da sua morte e Alfred Hitchcock pode”, diz Paul Lesch à entrada do Cercle Cité, a sala na Place d’Armes onde decorre, até 10 de abril, a exposição “Alfred Hitchcock – The Brand”. É uma mostra de objetos, capas de revista, fotografias e caricaturas, recortes de jornal e cartazes que explicam como o realizador britânico se tornou mais do que um cineasta – antes uma marca completa.

Paul Lesch debaixo do olhar atento do mestre. Foto: Claude Piscitelli

Lesch pode ser diretor do Centre national de l’audiovisuel, mas a exposição não é institucional - nasce dos objetos que ele próprio começou a colecionar em miúdo. “Quando eu tinha 13 anos, passou um filme dele na televisão luxemburguesa, o ‘Stage Fright’ [‘Pavor nos Bastidores’, em português]. O Luxemburger Wort anunciava na programaçõ que era um ‘filme medíocre de Alfred Hitchcock’ e foi por isso que fiquei tão curioso”, conta Lesch com uma gargalhada.

Lançado em 1950, o filme conta com Richard Todd, Marlene Dietrich e Jane Wyman. Não é de facto uma das obras mais notáveis do mestre do suspense, mas ao adolescente Paul bastou para descobrir qualquer coisa que considerou extraordinário. “Estávamos na segunda metade dos anos setenta”, diz, “e nessa altura o Luxemburgo tinha acesso a uma dezena de canais franceses e alemães que se fartavam de passar filmes do Hitchcock. Celebravam-se por esta altura os seus 80 anos e então havia ciclos completos. Eu, fascinado, assistia a tudo aquilo.”

Ao fim de quatro anos decidiu enviar uma carta aos Universal Studios a pedir um autógrafo do cineasta inglês. “E qual não foi o meu espanto quando uns meses depois o recebi”, conta Lesch. “Foi aí que comecei a levar o meu fascínio realmente a sério. Comprava todos os livros que apanhava sobre ele, fosse em que língua fosse. Com os anos, ganhei poder de compra e já me pude dar ao luxo de adquirir outras peças em leilões e antiquários.” É essa aventura e esse fascínio que agora ocupam as paredes do Cercle Cité.

Imagem de marca

Paul Lesch partiu de um princípio menos batido para organizar esta exposição. “Se a sua obra tem uma influência rara na história do cinema, a sua figura também”, explica. No mundo das artes, inventou-se até um adjetivo para explicar um estilo – hitchcockiano. Mas foi também a sua imagem pública a catapultá-lo para a esfera dos deuses da Sétima Arte. “E para isso Hitchcock usou uma série de técnicas inteligentíssimas.”

A partir do momento que em se muda de Londres para os Estados Unidos, em 1942, a sua fama cresce. O público não ia ver um filme de Alfred Hitchcock, ia simplesmente ver um Hitchcock. “Uma das primeiras coisas que ele usa para aumentar a sua figura são os cameos, pequenas aparições nos filmes que duram em média sete segundos e que ele utiliza em 37 das suas 55 longas metragens.”

São pequenas passagens pela rua, um homem que entra num elétrico, um cliente sentado num canto das traseiras de um bar. “Em ‘Life Boat’ [‘Um Barco e Nove Destinos’, em português] toda a ação decorre a bordo de uma embarcação, por isso ele aparece num anúncio de perda de peso do jornal que o protagonista está a ler”, e Lesch aponta para essa imagem numa parede do Cercle Cité. “Perceber em que momento Hitchcock ia aparecer torna-se um fenómeno tão grande que a meio dos anos 1950 ele começa a colocar os seus cameos no início da película, para que as pessoas depois se pudessem concentrar no enredo.”

Mas foi sobre tudo pela capacidade de rir de si mesmo que Hitchcock triunfou como triunfou. “Entre 1955 e 1965 há o programa de televisão ‘Hitchcock apresenta...’, onde ele aparece no início e no fim dos episódios em situações simultaneamente macabras e cómicas”, explica Lesch, “e muita gente assistia à série só para ver como é que o realizador ia autodepreciar-se esta semana.” Essa técnica haveria ele de utilizá-la de inúmeras formas, nas fotos que fazia para a imprensa, nos cartazes dos filmes, nos trailers das suas obras.

A exposição luxemburguesa mostra o trailer de Psycho, por exemplo, uma das suas mais aclamadas obras. Dura uns extraordinários seis minutos e 36 segundos. “Nem por uma vez aparece uma cena do filme, o que é extraordinário. É apenas o realizador a percorrer cenas do cenário e a falar com a audiência. De alguma forma, o autor contava tanto como a obra, diz Lesch” E foi isso que fez o rasto de Hitchcock permanecer para sempre.

Maior do que a vida

Panorama da exposição. Foto: Claude Piscitelli

A exposição segue para outros objetos que mostram a dimensão do realizador britânico. Há uma série de livros escritos sobre ele (e entre eles está um raro ensaio de Eric Rohmer e Claude Chabrol, assinado por ambos, mais um de François Truffaut, que foi o primeiro que Paul Lesch adquiriu para a sua coleção, quando tinha 17 anos). Mas também há um monte de obras que mostram o seu nome, mesmo que não tivessem sido escritas por ele. Hitchcock era uma marca e o seu nome vendia.

Uma secção da exposição mostra caricaturas, e ali está a assinatura do artista – duas linhas curvas que se tocam, a assinatura que Sir Alfred criou para si mesmo, e que uma boa parte do mundo continua a reconhecer. Depois há os posters dos filmes, onde se nota a presença constante do nome ou da figura do realizador. E a atenção à sua relação com a imprensa é enorme. As capas de revista, a sua preparação para as entrevistas com punchlines poderosas, a falta de medo do ridículo nas fotografias. “Ao expor-se até ao limite, ele conseguia controlar a mensagem que passava. E isso foi de uma inteligência notável”, diz Lesch.

No primeiro piso, uma série de obras de arte atuais que fazem referência a Hitchcock. Reinterpretações de fotografias icónicas do mestre, pinturas e serigrafias que lhe fazem referência, capas de álbum de artistas como Eminem, The Flaming Lips ou Mykiel Miers, autointitulado “o Hitchcock do hip-hop”. No fim de uma prateleira, um selo dos correios moçambicanos que também lhe presta tributo. Passaram 42 anos da morte do homem, mas o ícone continua bem vivo.



