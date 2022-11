Cresceu num orfanato, viveu nas ruas, foi bandido, esteve preso. Depois começou a fazer música e reinventou-se. História de um rapaz que se perdeu em Lisboa e se encontrou no Luxemburgo.

Como a música salvou a vida de Swizz King Junior

Ricardo J. RODRIGUES Cresceu num orfanato, viveu nas ruas, foi bandido, esteve preso. Depois começou a fazer música – e não tem problemas em dizer que foi assim que conseguiu reinventar-se a si mesmo. Hoje, as suas canções têm centenas de milhares de visualizações no YouTube. História de um rapaz que se perdeu em Lisboa e se encontrou no Luxemburgo.

Em agosto deste ano, Swizz King Junior, que na verdade se chama Valdir Pais e tem 31 anos, carregou para o YouTube um videoclip chamado Skrr To The Left. Tem ritmo de R&B e tem discurso em cadência, quase, quase hip-hop. "Como todas as músicas que faço, é meio em inglês e meio em português", conta agora numa esplanada em Bonnevoie, na capital luxemburguesa.

"E, como em todas as músicas que faço, tentei encontrar um tema que mexesse comigo e ao mesmo tempo toda a gente se identificasse." Neste caso, a pressão que os amantes fazem uns aos outros antes de uma relação terminar. "O que eu não esperava é que a coisa explodisse como explodiu", confessa.

Em dois meses, o vídeo angariou 314 mil visualizações, números raros para um artista português – e ainda mais se estiver baseado no Luxemburgo. "É o meu maior sucesso, de longe", diz Swizz. "Entrou nas rádios portuguesas e tocou nalguns programas em Londres, o que ajudou bastante a espalhar a canção. Em setembro, aliás, fui de férias a casa e houve uns miúdos que me reconheram na praia de Carcavelos. E foi aí que eu percebi que, sim senhor, isto da música estava a tornar-se uma coisa bastante grande."

O rapaz lançou-se no final do ano passado. Não tem na carteira mais de cinco cantigas para apresentar – apesar de garantir que a sua cabeça está cheia de letras e composições, prontas para emergir e ganharem forma. Mas, dessa mão-cheia que ele trouxe à luz do dia, há o "Skrr To The Left", mas também há "Passa Tempo", com 114 mil visualizações, ou "Yeah", com 109 mil.

"De alguma forma, é surpreendente, porque eu compus isto para me resolver a mim próprio, às dores que tinha, às coisas que precisava de resolver. E depois percebi que os outros também entendiam os processos por que eu estava a passar. Isso é terapêutico, de alguma forma. Faz-te sentir menos sozinho, também", diz fugindo com o olhar para apagar um cigarro.

A vida, bem vistas as coisas, foi-lhe dura. "E, se queres realmente olhar para os teus fantasmas de frente, tens de assumi-los, tens de confessar as tuas falhas, e se calhar até tens a oportunidade de transformá-los em música." É por isso que ele se predispõe a contar o passado que o trouxe aqui. Então aí já não esconde os olhos em cinzeiro algum. Se é para falar, ele fala.

Os duros anos

Teve de crescer demasiado rápido, é assim que ele põe a questão. "Nasci numa família que não tinha muita estrutura. A minha mãe trouxe ao mundo cinco filhos, mas não tinha maneira de sustentá-los. Aos seis anos fui institucionalizado", conta sem pinga de mágoa.

Tinha acabado de entrar na escola e os professores estranharam-lhe tantas nódoas negras no corpo, e uma fome de leão à hora de almoço na cantina. Então vieram os serviços sociais e passou a viver na Casa do Gaiato, uma organização religiosa que acolhia rapazes em perigo.

Tem boas memórias e tem más memórias desses dias. "Apesar de não ser hoje religioso, os padres eram homens bondosos, que nos tentavam trazer oportunidades. O problema eram os alunos mais velhos, que nos espancavam constantemente pela calada", diz.

Assegura que era bom aluno, nunca teve negativas e pertencia ao clube de xadrez. "O ambiente na Casa do Gaiato era duro. Fiz alguns dos melhores amigos da vida nesses dias, muitos deles tornaram-se jogadores de futebol e saíram dali para as academias dos clubes. Eu, aos dez anos, fugi."

Foi direitinho ao mar, recorda, pelo simples facto de haver autocarro daquela zona até Algés. "Encontrei um contentor de um camião e dormi ali algumas noites. Alguns sem-abrigo perceberam que eu estava na rua e tomavam conta de mim. Depois ia dormindo onde calhava", recorda com um encolher de ombros. Nos anos seguintes, haveria de perder a conta às noites que dormiu sob um telhado de estrelas. Ou, muitas vezes, em casa de amigos – gente que conhecia do seu bairro, da Casa do Gaiato ou do tráfico com que passou a sustentar os dias.

Aos 15 foi apanhado pela polícia. "Estávamos no auge da guerra entre os blacks e os skinheads e, uma noite no Bairro Alto, houve uma cena de pancada que acabou com a morte de um skin. "Eu estava nesse grupo, fui identificado e detido nessa mesma madrugada, no Terreiro do Paço. Como era menor, fiquei numa casa de correção até aos 18 – e depois fui para a prisão de Caxias." Nos anos em que esteve dentro, acabou o ensino secundário. Saiu prestes a fazer 20 anos e decidido a mudar de vida.

Lisboa era uma armadilha, então fez as malas e foi para Londres. Trabalhou em tudo e mais alguma coisa, apaixonou-se por uma jamaicana – e foi graças a ela, ao grupo de amigos dela e à convivência com a comunidade caribenha que começou a deixar a música sair. "Tínhamos um grupo cheio de músicos, e eu juntava-me para eles e começava a cantar de improviso. Percebi que tinha jeito para a coisa, que as letras faziam sentido, que podia dar ritmo ao que tinha passado na vida."

Quando a relação terminou, veio de coração partido para o Luxemburgo. Chegou em 2017, com a bagagem cheia de dores do passado. "Levei tempo a recompor-me, mas as coisas foram-se endireitando", diz.

Estabilizou no emprego, hoje gere uma equipa que trabalha por contratação externa para a Wedely – uma das maiores empresas de entrega de comida ao domicílio no país.

As fúrias acalmaram, garante ele, os dias de revolta também. Para resolver isso tudo, Flávio tornou-se Swizz. E então começou a cantar.

