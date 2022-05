Chris Rock, que foi agredido na cerimónia dos Óscares e também estava presente no momento, disse mais tarde: "Era o Will Smith?".

Stand-up comedy

Comediante Dave Chappelle atacado em palco

Redação Chris Rock, que foi agredido na cerimónia dos Óscares e também estava presente no momento, disse mais tarde: "Era o Will Smith?".

Um dos maiores comediantes norte-americanos, Dave Chappelle, foi atacado em palco, na terça-feira, enquanto gravava um especial para a plataforma de streaming Netflix, integrado no festival "Netflix is a Joke".

Vários vídeos entretanto divulgados mostram um homem a subir ao palco e agredir Chappelle, perante uma plateia incrédula.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Chappelle acabou por sair ileso do ataque e voltou ao palco, chegando a sugeriu que o homem que o tinha agredido era transexual, uma vez que o comediante sofreu duras críticas e protestos por causa do especial "The Closer", que muitos consideraram ter várias piadas transfóbicas.

Noutros vídeos divulgados nas redes sociais, vê-se o grupo de segurança em torno do agressor, que acabou por necessitar de assistência médica e levado para o hospital com um braço partido.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

No mesmo espetáculo estava também Chris Rock, que foi agredido por Will Smith na cerimónia dos Óscares. Rock terá ironizado sobre a situação em palco: "Era o Will Smith?", brincou.

De acordo com a BBC, uma porta-voz do Hollywood Bowl disse que uma investigação sobre o momento está já em curso. "O incidente que ocorreu no Hollywood Bowl em 3 de maio de 2022 é uma investigação ativa e não podemos comentar mais neste momento", afirmou.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.