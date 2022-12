Uma noite de comédia em inglês, uma peça de teatro de grande sucesso ou um espetáculo circense. Estas e outras sugestões culturais para aproveitar ao máximo este fim de semana de frio no Grão-Ducado.

Comédia, teatro e circo para animar o fim de semana no Luxemburgo

Tiago RODRIGUES Uma noite de comédia em inglês, uma peça de teatro de grande sucesso ou um espetáculo circense. Estas e outras sugestões culturais para aproveitar ao máximo este fim de semana de frio no Grão-Ducado.

Sexta-feira (16), às 20h, no Café Brasserie Marionnette

Noite de comédia em inglês

Esta sexta-feira à noite, o Café Marionnette, na rue de Strasbourg, na capital, vai ser palco do grande especial de Natal Bonanza com uma noite de comédia em inglês. O espetáculo dá as boas-vindas ao humorista convidado e ator irlandês Joe Rooney, que atua pela primeira vez no Luxemburgo. As atuações de apoio estarão a cargo dos comediantes Dan Belkin, do Canadá, Lil’ Aida, de França, e Akanksha Bali, da Índia. O anfitrião da noite será o luxemburguês David Copeland. Todo o espetáculo será em inglês e promete uma noite cheia de gargalhadas. Os bilhetes custam entre 18 e 37 euros.

Sexta-feira (16), às 20h, na Philharmonie

Concerto "Fantasia Live"

Ouvir e fazer música – é tanto uma parte do Natal como a árvore decorada. A época festiva, com as belas tradições, mas também novas ideias, não é exceção sala de concertos Philharmonie Luxembourg. Feliz, festivo ou meditativo, para ouvir ou participar: o fim de semana temático do Departamento de Educação tem verdadeiras surpresas de Natal de todo o mundo em todos os salões da Philharmonie – desde o clássico filme de animação da Disney “Fantasia” até à história de um elfo de Natal em construção. Os bilhetes custam entre 15 e 45 euros.

Sábado (17), às 14h, e domingo (18), às 11h, nas Rotondes

Mercado de Natal Jingle Mingle X-Mas

Quando chegar a altura de pensar nos últimos – ou primeiros – presentes de Natal, terá a oportunidade de o fazer na abertura do mercado de Natal Jingle Mingle X-Mas de Augenschmaus, que decorre este fim de semana no centro cultural Rotondes, na capital. O mercado oferecerá uma seleção de criações e artesanato únicos de talentosos artistas, designers e produtores locais. Haverá tanto por onde escolher que poderá passar todo o fim de semana a ouvir DJs, com uma bebida na mão. O evento decorre no sábado entre as 14h e as 22h, com uma 'afterparty' no Buvette, e no domingo, entre as 11h e as 18h.

Sábado (17) até terça-feira (20), no Théâtre National du Luxembourg

Teatro Chanson douce

Chanson douce é uma adaptação do romance mais vendido da jornalista e escritora franco-marroquina Leïla Slimani com o mesmo nome, que ganhou o Prémio Goncourt em 2016. Esta peça de teatro mergulha o espetador num ambiente de arrepiar. Inspirada por um duplo infanticídio em Nova Iorque, esta tragédia questiona a sociedade contemporânea e as suas pretensões.

A produção teatral de Véronique Fauconnet foi um grande sucesso junto do público. Com a sua adaptação muito hábil, encenação total e as interpretações empenhadas, Chanson douce é capaz de apagar nas memórias uma versão cinematográfica pouco convincente. O Teatro Nacional vai receber quatro sessões, no sábado (20h), domingo (18h), segunda e terça-feira (20h). Os bilhetes custam entre 8 e 25 euros.

Domingo (18), às 18h, no Champs du Glacis

Circo "Variété des belles choses – édition de Noël"

Com o apoio da Cidade do Luxemburgo, a escola de circo Zaltimbanq’ Zirkus apresenta o seu novo espetáculo "Variété des belles choses – édition de Noël", que terá lugar no domingo, às 18h, no "Cirque du Lux2, no Champs du Glacis. Na arena, artistas amadores e profissionais luxemburgueses e estudantes da companhia Circles apresentarão performances circenses modernas e coloridas para o prazer dos mais jovens e dos mais velhos. Os bilhetes custam entre 15 e 25 euros.

