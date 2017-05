O cantor Salvador Sobral colocou esta terça-feira Portugal na final do Festival Eurovisão da Canção. Ontem à noite a música "Amar Pelos Dois" foi uma das dez músicas mais votadas na primeira semifinal do concurso, que decorre em Kiev, na Ucrânia.

Em cada semifinal - a segunda realiza-se na quinta-feira - participam concorrentes de 18 países. A final é disputada no sábado por representantes de 26 territórios: os 20 qualificados nas semifinais, os denominados ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Ucrânia).

“Amar pelos dois”, composta por Luísa Sobral, venceu a 06 de março a final do Festival da Canção, que decorreu no Coliseu dos Recreios em Lisboa e foi disputada por oito canções.

Com a canção “Amar pelos dois”, Portugal regressou à Eurovisão, após um ano de ausência, onde se estreou em 1964.

A melhor classificação portuguesa no concurso foi um sexto lugar em 1996, com a canção “O meu coração não tem cor”, interpretada por Lúcia Moniz. A última vez que Portugal competiu numa final do Festival Eurovisão da Canção foi em 2010.

Este ano, Portugal poderá obter um dos melhores resultados de sempre, a avaliar pelas apostas e pelas reações que têm sido difundidas nas redes sociais ou pelo destaque dado ao cantor português por meios de comunicação social estrangeiros.

De acordo com o ‘site’ eurovisionworld.com, dedicado ao concurso, Portugal surge no segundo lugar numa média de várias casas de apostas. Itália, com a canção “Occidentali´s Karma” interpretada por Francesco Gabbani, é apontada como o país favorito para vencer a edição deste ano.

Polémica entre Rússia e Ucrânia

À parte da participação portuguesa, esta edição do Festival Eurovisão da Canção ficará marcada pelo conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

A 13 de abril, a Rússia anunciou que não iria participar no concurso após a Ucrânia ter impedido a entrada da concorrente russa em território ucraniano.

De acordo com a Agência France Presse, a cantora Yulia Samoylova está proibida de entrar na Ucrânia durante três anos, por ter dado um concerto na Crimeia em junho de 2015, após a anexação russa daquela península em 2014.

Entretanto, a organização do festival sugeriu à Rússia a possibilidade de participar no festival com uma atuação via satélite, algo que foi imediatamente rejeitado. A cadeia de televisão russa Perviy Kanal anunciou que não irá emitir o concurso devido à interdição. Depois deste anúncio, a organização do Festival Eurovisão da Canção divulgou que a Rússia “não está em condições de participar na competição deste ano”.

Além disso, a organização do festival, que insiste na participação da cantora russa, ameaçou excluir a Ucrânia das próximas edições do concurso se Kiev insistir em proibir a entrada de Yulia Samoylova no país.

A final da Eurovisão da Canção, que contará com Portugal, será transmitida em direto na RTP no próximo sábado, a partir das 21:00 (hora do Luxemburgo).

Portugal está entre os 10 países qualificados na primeira semifinal

Eurovision Song Contest

Como votar no Salvador Sobral

Todos os portugueses que vivem fora de Portugal (os residentes não podem votar no seu país) podem votar na canção portuguesa.

No Luxemburgo, o concurso não tem transmissão televisiva, mas os portugueses radicados no estrangeiro podem votar pela 'app' oficial do Eurovision Song Contest. Descarregue-a aqui: https://eurovision.tv/app



