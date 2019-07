Os Borderlovers, a dupla de artistas portugueses Pedro Amaral e Ivo Bassanti, estão de volta ao Grão-Ducado. A exposição "Collage/Décollage" inaugura esta sexta-feira, no Centro Cultural Português - Camões, e destaca algumas personalidades portuguesas e luxemburguesas, numa tentativa de enaltecer o lado "mais luminoso" da cultura e da História dos dois países.

"Collage/Décollage", a arte que "cola" Portugal ao Luxemburgo

Cada tela tem uma figura ou um retrato, cada retrato tem uma história. E Pedro Amaral, artista e antigo professor de educação física, de 59 anos, adora contá-las.

Numa das paredes do Centro Cultural Português - Camões estão suspensas duas molduras com a imagem da “Gelle Frä” ("Mulher Dourada"), o símbolo de resistência do Grão-Ducado. Mas, enquanto na imagem da esquerda o seu rosto está a olhar de frente, na imagem da direita a estátua tem o rosto virado para o chão, retratada como pode ser vista atualmente na Place de la Constitution. “A primeira imagem reproduz a estátua como era antes da Segunda Guerra Mundial”, conta-nos Pedro. “Quando os nazis entraram no Luxemburgo, esconderam a estátua da Gelle Frä. Mais tarde, ela foi descoberta, mas com o olhar virado para o chão”, explica o artista, que se cruzou com vários residentes e curiosos do Grão-Ducado, inclusive um historiador, que lhe deu a conhecer esta história.

Na véspera da inauguração da exposição, já está tudo montado. Pedro vai apontando para as várias telas em que vão aparecendo rostos familiares. O escultor da "Gelle Frä", Claus Cito, os músicos Carmen Miranda, Leonard Cohen, Caetano Veloso, Nina Simone, entre outros, e ainda a Grã-Duquesa Charlotte, ao lado do cônsul de Portugal em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes. "O cônsul concedeu milhares de vistos de entrada em Portugal a quem queria fugir da guerra, entre eles luxemburgueses e a família grã-ducal", conta o artista. "Desobedeceu a Salazar e ao Estado Novo".

Num outro quadro, os artistas juntaram o rosto de várias mulheres portuguesas. “As Rosas de Portugal”, diz. Entre elas, Pedro destaca Beatriz Carolina Ângelo, a primeira mulher a votar em Portugal, e Adelaide Cabete, uma das figuras importantes da história portuguesa do início do século XX. “Foi uma das primeiras mulheres a exercer medicina em Portugal. O seu marido era da GNR e ajudava nas tarefas domésticas. Vendeu os terrenos para lhe pagar o estudos", diz o artista português. "É tudo gente boa, com quem gostava de ir jantar e trocar ideias", brinca.

Pedro Amaral e Ivo Bassanti, ao lado do retrato de Sophia de Mello Breyner, que produziram no Luxemburgo, no ano passado Foto: Chris Karaba

Pedro Amaral é um dos protagonistas da dupla Borderlovers, nome inspirado na perturbação de personalidade "borderline”, juntamente com Ivo Bassanti, artista português de 40 anos. A dupla esteve no Luxemburgo em 2018, a convite do Instituto Camões, e colou nas fachadas de alguns edifícios da capital, várias obras em homenagem a figuras emblemáticas portuguesas e luxemburguesas.

Este ano, os Borderlovers estão de volta ao Centro Cultural Português - Camões, com novas telas, algumas feitas com as colagens do ano anterior, que foram retiradas dos muros. "A ideia é através destas figuras tentar mostrar o lado mais luminoso de cada país, no que diz respeito à inclusão e à sua História", explica Pedro. "É uma exposição que começa onde a outra acaba".

A exposição "Collage/Décollage" vai ser inaugurada esta sexta-feira, às 18h30, no Centro Cultural Português - Camões, com uma visita guiada dos artistas, às 17h30. No dia 13 de julho, às 19h30, será projetado pela primeira vez o filme "Borderlovers", de François Baldassare, na presença do realizador e dos artistas Pedro Amaral e Ivo Bassanti.