Coldplay regressam a Portugal em maio de 2023

Lusa Novo vídeo da banda, do mais recente álbum, dava pistas sobre uma possível passagem do grupo por Coimbra.

Os britânicos Coldplay vão dar um concerto em Portugal a 17 de maio do próximo ano no Estádio Cidade de Coimbra, estando os bilhetes disponíveis para venda na quinta-feira, anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New.

Em comunicado, a promotora adianta que é possível comprar bilhetes a partir das 10h desta quinta-feira nos pontos de venda oficiais e em everythingisnew.pt.

A banda de Chris Martin, que atuou já algumas vezes em Portugal, anunciou mais concertos em estádios europeus que recebem, pela primeira vez, a digressão mundial "Music of the Spheres".

Com arranque em Portugal, a 'tour' segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff.

Na nota é referido que a digressão se destaca por um conjunto de iniciativas de sustentabilidade.

"A produção do espetáculo utiliza energia 100% renovável em quase todos os locais, traz consigo o primeiro sistema de geradores em ‘tour’ no mundo, feito a partir de 40 baterias de carros elétricos BMW; bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas, que permitem aos fãs fazerem parte do espetáculo, criando energia através das mesmas, painéis solares e turbinas eólicas em cada espetáculo […]. Por cada bilhete vendido é plantada uma árvore", é destacado.

A banda de rock criou o site sustainability.coldplay.com, no qual está disponível informação sobre estas iniciativas.

Na semana passada os Coldplay lançaram o novo vídeo "Humankind", do seu mais recente álbum, "Music Of The Spheres", em que mostraram pistas com as novas cidades da digressão, entre elas Coimbra.

Fundada em 1996, a banda britânica foi já por várias vezes distinguida com Grammy e prémios MTV.

