Evento aborda o ensino de Português no estrangeiro, realiza-se na próxima terça-feira e vai contar com a presença de Carlos Pereira Marques, embaixador de Portugal.

Colóquio sobre plurilinguismo na Universidade do Luxemburgo

No próximo dia 24, no campus da Universidade do Luxemburgo, em Belval (Esch-sur-Alzette), vai realizar-se o colóquio subordinado ao tema "O Plurilinguismo e os Cursos Complementares de Português" , contando, na abertura oficial, a partir das 14h30, aberta ao público, com presenças como as do embaixador de Portugal, Carlos Pereira Marques, e de Pierre Reding, primeiro conselheiro do Governo luxemburguês.

Haverá também a conferência "Un enfant d’origine portugaise et son potentiel en tant que plurilingue émergent", proferida pelo Professor Michael Byram, antigo conselheiro da Divisão de Políticas Linguísticas do Conselho da Europa e professor convidado na Universidade do Luxemburgo.

O evento resulta de uma parceria entre a coordenação de ensino português no estrangeiro e o Ministério da Educação nacional, da Infância e da Juventude e, durante o dia, haverá reuniões entre os vários responsáveis por esta "nova modalidade de ensino de Português no Luxemburgo", promovendo-se reflexões acerca da sua aplicação e de soluções "para as eventuais dificuldades encontradas ao longo deste primeiro ano".





