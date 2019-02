A Cinemateca da cidade do Luxemburgo reabre na segunda-feira. A sala de cinema da Place du Théâtre está fechada desde 30 de novembro para ser desinfetada, depois de terem sido detetados percevejos no interior do edifício.

O caso repete-se um ano depois de terem sido detetados percevejos nos assentos do cinema. Na altura, o edifício esteve também encerrado mais de um mês enquanto era alvo de uma limpeza através de tratamento térmico, sem inseticidas.



A Cinemateca vai reabrir as portas na segunda-feira e vai continuar com a sua programação de fevereiro.