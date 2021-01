As salas de cinema nacionais reabrem hoje ao público, após várias semanas de portas fechadas.

Cinemas reabrem esta quarta-feira, ainda sem pipocas e com máscara

Diana ALVES As salas de cinema nacionais reabrem hoje ao público, após várias semanas de portas fechadas.

A reabertura dos cinemas acontece envolta em regras sanitárias, que já estavam em vigor antes do encerramento imposto pelo Governo. Uma delas diz respeito ao uso obrigatório da máscara durante toda a sessão, mesmo quando os espetadores estão sentados.

O espetador deve permanecer sentado durante a sessão, respeitando o lugar que lhe foi atribuído e mantendo o distanciamento de dois metros em relação aos restantes espetadores. Apenas pessoas oriundas do mesmo domicílio podem ficar sentadas lado a lado, sem a referida distância.

Quando possível, é aconselhado comprar os bilhetes através da Internet e os cinemas pedem aos visitantes que não compareçam no local muito tempo antes do início do filme, de forma a evitar ajuntamentos.

O consumo de comida e bebida não é autorizado no interior dos cinemas. Os pontos de venda de pipocas e outros snacks e bebidas estão fechados até nova ordem. Os espetadores também não poderão trazer comida e bebida de fora.

Os horários das sessões foram adaptados para que os visitantes possam regressar a casa antes do início do recolher obrigatório, que começa às 23:00.Note-se que desde segunda-feira, vários setores, incluindo o da cultura, têm autorização para retomar as atividades.

Assim, cinemas, teatros, museus, galerias de arte e centros culturais voltam agora a poder acolher o público.



