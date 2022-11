São cinco filmes portugueses e dois brasileiros que poderá ver no Luxemburgo nos próximos dias.

Cinema português invade o Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS São cinco filmes portugueses e dois brasileiros que poderá ver no Luxemburgo nos próximos dias.

O Festival de Cinema Português decorre de 11 a 18 de novembro, com a organização do Centro Cultural Camões no Luxemburgo. São sete longas metragens em língua portuguesa a não perder:

Sexta-feira, 11 de novembro, às 19h no Cinema Utopia:

"O Pai Tirano"

Estreado em 2022, o "Pai Tirano" é uma comédia que pretende, de forma bem-humorada, pôr a nu o que é ser português – tanto em 1940 como em 2022. O remake conta a história de uma companhia de teatro, de homens e mulheres apaixonados, e de enganos e mal-entendidos. Realizado por João Gomes e produzido por José Francisco Gandarez, conta com argumento de Patrícia Müller e Miguel Viterbo.

Sábado, 12 de novembro, às 19h, no Cinema Utopia

"Os demónios do meu avô"

Rosa, profissional de topo, leva uma vida inteiramente dedicada ao trabalho. A morte do avô, de quem se tinha afastado progressivamente devido ao trabalho inesgotável, provoca-lhe um súbito ataque de stress que põe em dúvida as suas escolhas. Rosa decide abandonar a cidade e partir para o lugar da sua infância na paisagem transmontana, vivida ao lado do avô. Contudo, Rosa não está sozinha. Fazem-lhe companhia um grupo de demónios de barro modelados pelo avô que parecem ganhar vida. A longa-metragem de animação é inspirada pelas figuras de barro da ceramista Rosa Ramalho, com argumento do escritor Possidónio Cachapa.

Domingo, 13 de novembro, às 17h na Cinemateca do Luxemburgo

"Listen"

A realidade e os dramas sociais de uma família de emigrantes portugueses que luta contra os serviços sociais britânicos. O premiado filme luso-britânico de Ana Rocha de Sousa conta com Lúcia Moniz e Ruben Garcia nos papéis principais.

Segunda-feira, 14 de novembro, às 18h30, na Cinemateca do Luxemburgo

"O Último Banho"

"O Último Banho" é uma longa-metragem luso-francesa de ficção realizada por David Bonneville.

Terça-feira, 15 de novembro, às 20h30, na Cinemateca do Luxemburgo

"A Colônia Luxemburguesa"

Num vale esquecido do estado brasileiro de Minas Gerais, há uma pequena cidade fundada por luxemburgueses há cem anos. As terras de Monlevade foram ocupadas por milhares de famílias vindas do Grão-Ducado no advento da indústria do aço. A historiadora brasileira-luxemburguesa Dominique Santana é a autora do documentário "A Colônia Luxemburguesa", produzido pela Samsa Films.

Quarta-feira, 16 de novembro, às 20h30, na Cinemateca do Luxemburgo

"O Ano da Morte de Ricardo Reis"

Precisamente no dia em que se assinala o aniversário dos 100 anos do escritor José Saramago é exibido o filme inspirado no livro do Prémio Nobel da Literatura em 1998. A obra do escritor fez regressar o heterónimo Ricardo Reis a Portugal, ao fim de 16 anos de exílio no Brasil. O ano de 1936 é o ano de todos os perigos, do fascismo de Mussolini, do nazismo de Hitler, da terrível guerra civil espanhola e do salazarismo em Portugal. Fernando Pessoa, o criador do heterónimo, encontra Ricardo Reis, a criatura neste filme de João Botelho.

Sexta-feira, 18 de novembro, às 18h30, na Cinemateca do Luxemburgo

"Raiva"

O filme do cineasta brasileiro Sérgio Tréfaut é um conto negro sobre o abuso e a revolta a partir de "Seara de Vento" de Manuel da Fonseca. Um filme sobre a pobreza, a opressão e as injustiças sociais, inspirado num caso real acontecido em Beja, em 1930.

(*com Ricardo J. Rodrigues)

