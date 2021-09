Morreu o ator francês Jean-Paul Belmondo

Vilar de Mouros Festival mais antigo de Portugal faz 50 anos este verão e celebra com concertos gratuitos

Devido à pandemia, o formato tradicional do festival Vilar de Mouros foi cancelado este ano, mas o 50º. aniversário será comemorado com as prestações musicais de David Fonseca, Rui Pregal da Cunha (ex-Heróis do Mar) e da banda do filme 'Variações', entre outros.