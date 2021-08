O filme, rodado na sua maioria nos estúdios Filmland em Kehlen, tem estreia marcada no Luxemburgo para outubro deste ano, nos cinemas Kinepolis, Utopia e CDAC.

Cinema

'Hinterland'. Coprodução luxemburguesa ganha prémio do público em Locarno

'Hinterland', do realizador Stefan Ruzowitzky e com coprodução luxemburguesa, da Amour Fou Luxembourg, ganhou o Prémio do Público no 74º. Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça, este sábado.

O filme fez a sua estreia mundial no certame a 6 de agosto, em frente de mais de 6.000 cineastas e profissionais do setor, refere o comunicado do Fundo Nacional de Apoio à Produção Audiovisual.

A participação luxemburguesa em 'Hinterland' está representada no ator Marc Limpach, em Uli Simon como diretor de fotografia, Gilbert Degrand como responsável pelo som, e também em Raoul Nadalet pela Espera Productions, na pós-produção, Alain Goniva como engenheiro de som e Michel Schillings na mistura de som, Karoline Maes como diretora de produção e André Fetzer como 'line producer'.

A música original do filme, cuja trama se passa em Viena, em 1920, no pós- Primeira Guerra Mundial, foi composta por Kyan Bayani, um artista sonoro e compositor luxemburguês cujos projetos incluem filmes de ficção e documentários.

'Hinterland' conta a história de Peter Perg (interpretado pelo ator Murathan Muslu), um antigo detetive, que regressa à sua cidade natal, após sete anos de cativeiro na Rússia como prisioneiro de guerra. Quando regressa percebe que Viena já não é a mesma cidade e sente-se um estranho. Mas uma morte misteriosa leva-o a revisitar a sua antiga atividade. Um dos seus camaradas, com quem Perg esteve na Sibéria, é assassinado e ele parte à procura do assassino para o levar à justiça.

