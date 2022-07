As sessões vão decorrer na rua do palácio à noite, de 23 a 30 de julho. Aproveite.

Cinema grátis ao ar livre regressa este mês à capital

Diana ALVES

Cinema grátis no coração da capital. O ciclo de cinema ao ar livre na rua do Palácio Grão-Ducal, na Cidade do Luxemburgo, regressa no final do mês de julho. O programa deverá ser divulgado nos próximos dias.

De acordo com a Cinemateca do Luxemburgo, que organiza o evento, o ciclo de cinema decorre entre os dias 22 e 30 de julho, sendo que as sessões estão agendadas para as 21h30.

Como o acesso é gratuito, impera a regra do “first come, first served”, sendo que haverá 500 lugares.

E mesmo que chova, as sessões serão mantidas. Nesse caso, haverá impermeáveis à disposição dos espetadores.

Sobre o programa, que será divulgado nos próximos dias, a Cinemateca assegura que será “variado”, com “filmes clássicos e contemporâneos, assim como filmes de culto e incontornáveis”.



