Filmes. Ator John Malkovich vai protagonizar coprodução luxemburguesa

O ator americano será a estrela de um filme que adapta ao cinema o livro "Complètement cramé!", do francês Gilles Legardinier.

O ator John Malkovich vai ser o protagonista de uma coprodução com selo luxemburguês. O ator americano é a estrela de "Complètement cramé!", a adaptação a filme do livro homónimo de Gilles Legardinier, noticia a RTL.

A Bidibul Productions é a produtora luxemburguesa responsável pelo projeto, segundo refere a estação, com base num relatório de julho do Fundo do Cinema Luxemburguês onde constam os filmes que receberam apoio financeiro para avançar.

A produção, que é partilhada pelo Luxemburgo e pela França, deverá começar em fevereiro de 2022. O Luxembourg Film Fund contribuiu com 1,5 milhões de euros para o projeto.

A adaptação cinematográfica do best-seller do autor francês, que vendeu, só no país, mais de 1 milhão de exemplares e está traduzido em várias línguas, terá Malkovich no principal papel: o de um empresário inglês idoso que parte para França para se tornar num mordomo, país onde conheceu a sua mulher.





