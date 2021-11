Na estreia do filme "Bem Bom" contará com a presença de Filipa Martins, uma das argumentistas do filme.

Festival de Cinema

Cinema em português "invade" o Luxemburgo

De 12 a 19, na capital

Festival de Cinema Português

O Festival de Cinema Português está de regresso para mais uma semana de projeções de produções portuguesas nos cinemas da capital.

Filme "Bem Bom", que retrata a história da girls band portuguesa, Doce. Foto: Imagem Promocional

Dia 12, às 19h, no Cinéma Utopia, entrada livre

“Bem Bom” de Patrícia Sequeira

Lançado este ano, “Bem Bom” é o filme que conta a história e memórias das Doce, a maior girlsband portuguesa, desde o seu aparecimento, em 1979, até à sua ascensão em 1983, no Eurofestival da Canção. Numa época de mudança de costumes surgem Fátima Padinha, Laura Diogo, Lena Coelho e Teresa Miguel, mulheres arrojadas e sem medo de cantar, dançar e criar espetáculos ousados e diferentes do comum e só antecedido, mas de forma mais comedida pelas Cocktail. A exibição conta com a presença de Filipa Martins, a argumentista do filme com Cucha Carvalheiro.

Dia 13, às 20h, na Cinémathèque, tarifa do cinema

“Diamantino” de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt

“Dimantino” é uma estrela do futebol. O seu talento quase sobrenatural é acompanhado em dose igual de ignorância e ingenuidade. Quando a sua carreira termina de forma abrupta Diamantino depara-se com problemas e temas atuais como a crise dos refugiados e a modificação genética. Estreado no Festival de Cannes em 2018, esta comédia dramática venceu o Grande Prémio da Semana da Crítica e o Palm Dog Award (melhor prémio para atuação canina).

Dia 14, às 17h, no Centro Cultural Português – Instituto Camões, entrada livre

“O Labirinto da Saudade” de Miguel Gonçalves Mendes

“O Labirinto da Saudade” é a adaptação da obra homónima de Eduardo Lourenço, uma das obras essenciais e fundamentais do século XX em Portugal. “É a vida que nos biografa”, escreveu o escritor e filósofo. Narrado e protagonizado pelo próprio Eduardo Loureço, falecido a 1 de dezembro de 2020, o documentário questiona-se sobre o que nos define como nação e como povo numa viagem pela mente do filósofo e da história de Portugal.

“Mar” de Margarida Gil

Francisca embarca num veleiro com o dono da embarcação, uma artista de cabaré, um jovem africano e um sedutor como colegas de viagem para descobrirem juntos as rotas marítimas feitas pelos descobridores portugueses e assim dar uma volta de 90 graus à sua vida. Um filme dramático com a participação de Maria de Medeiros, Pedro Cabrita Reis, Catarina Wallenstein, Nuno Lopes, Dinis Gomes, Marcello Urgeghe e Augusto Amado.

Dia 17, às 18h30, na Cinémathèque, tarifa do cinema

“Alis Ubbo” de Paulo Abreu

“Alis Ubbo” (“porto seguro” em fenício”) conta as mudanças urbanística de Lisboa dos ultimos anos. Como guia, desta cidade que sofreu mudanças paisagísticas e humanas, tem-se um condutor de tuk tuk.





Dia 18, às 21h, na Cinémathèque, tarifa do cinema

“O Grande Kilapy” de Zézé Gamboa

A comédia dramática protagonizada por Lázaro Ramos, Pedro Hossi, João Lagarto, Patrícia Bull e São José Correia conta a história de Joãozinho, uma jovem mestiço oriundo de uma família rica e que só quer diversão, companhias femininas e algumas tramóias. São os roubos no próprio banco que levam-o para a prisão, onde é recebido como um herói. Através Através deste personagem fictício e da sua história de humor que desenrola a história da luta pela independência de Angola e o fim do colonialismo.



Dia 19, às 18h30, na Cinémathèque, tarifa do cinema

Motel X

Mais uma vez, o Festival de Terror de Lisboa é parceiro e apresenta quatro curtas e conta com a presença de alguns convidados.

“A Terra do Não Retorno” de Patrick Mendes

“Sink Away” de Flix Cognard

“A Mulher Que Viveu Três Vezes” de Carlos Alberto Carrilho

“O Lobo Solitário” de Filipe Melo

Dia 13, às 20h00

"Anthony Braxton Diamond Curtain Wall Trio"

Anthony Braxton é um criador incansável e um dos mais influentes artistas da música contemporânea. Saxofonista com mais de 360 obras publicadas faz a sua estreia na Philharmonie com 76 anos.

Dia 16, às 20h00, na Philharmonie

Tabea Zimmermann

Tabea Zimmermann, violinista alemã, apresenta-se com a Orquestra Festival de Budapeste. Vão interpretar obras de Schumann, Debussy e Ravel .







