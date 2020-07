Cinema ‘drive in’ do Glacis abre esta sexta-feira com o filme “Joker”

De 17 de julho a 1 de agosto, pode ver um filme por dia, ao pôr do sol, no parque de estacionamento que costuma acolher a Schueberfouer.

Diana ALVES De 17 de julho a 1 de agosto, pode ver um filme por dia, ao pôr do sol, no parque de estacionamento que costuma acolher a Schueberfouer.

"Kino um Glacis" estreia esta sexta-feira. De 17 de julho a 1 de agosto, um filme por dia, ao pôr do sol, no parque de estacionamento que costuma acolher a Schueberfouer.

O cinema ‘drive in’ do Glacis, em Limpertsberg, abre esta sexta-feira, com a difusão do filme “Joker”, de Todd Phillips e com Joaquin Phoenix no papel principal. A sessão começa às 21h30.

O ciclo de cinema no Glacis, organizado em colaboração com a Mediateca da cidade do Luxemburgo, faz parte do programa alternativo de verão da capital, para colmatar o cancelamento dos eventos que costumam animar o verão luxemburguês. Eventos, tais como a Schueberfouer, que não vão acontecer por causa da pandemia de covid-19.

Assim, os amantes da sétima arte poderão ir ao cinema sem sair do carro, havendo também lugares reservados para quem for a pé. O programa inclui 16 filmes: alguns recentes, como “Joker” e “Once upon a time… in Hollywood”, e clássicos como “Psycho”, “Some like it hot” ou “Pretty Woman”. Há também filmes adequados aos mais pequenos. É o caso do “Rei Leão”, para crianças a partir dos seis anos, ou de “Back to the future” e “Le Gendarme de Sait-Tropez”, para maiores de nove. No dia 27 de julho, o cinema do Glacis vai exibir 10 curtas-metragens luxemburguesas de animação.

Os bilhetes estão à venda em luxembourg-ticket.lu. Custam 10 euros por carro ou por cada ‘louge” reservada a peões (com quatro lugares). As regras sanitárias que vão estar em vigor podem ser consultadas em summer.vdl.lu e cinematheque.lu.

Além do ecrã gigante, o Glacis vai também acolher algumas barraquinhas de comida, que costumam estar em feiras populares, tais como “Texas Grill”, “Take out vum joslet” e “Confisserie Hary”. Abrem todos os dias, de 17 de julho a 13 de setembro, entre as 11h00 e as 22h00. Pode consultar o programa completo aqui.



