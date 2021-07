A partir de 28 de julho quem quiser ver um filme numa das salas de cinema do grupo Kinepolis só o poderá fazer com CovidCheck, ou seja tem de estar vacinado, testado ou recuperado do SARS-CoV-2. Uma medida que se aplica a partir dos seis anos de idade.

Cinema

Cinemas Kinepolis só com CovidCheck. Pipocas estão de volta

Susy MARTINS A partir de 28 de julho quem quiser ver um filme numa das salas de cinema do grupo Kinepolis só o poderá fazer com CovidCheck, ou seja tem de estar vacinado, testado ou recuperado do SARS-CoV-2. Uma medida que se aplica a partir dos seis anos de idade.

Num comunicado, a direção do Kinepolis diz que o acesso às suas salas de projeção vai estar limitado ao CovidCheck. Uma forma de passar um bom momento de lazer, mas em segurança.

A partir dessa data também já não será necessário usar uma máscara no interior do estabelecimento, depois do controlo CovidCheck. Quer isto dizer que vai voltar a ser permitido beber e comer durante a exibição do filme para regozijo dos amantes de pipocas.

No entanto, a direção do grupo quer mesmo assim manter uma possibilidade para as outras pessoas. Contra o pagamento de 2,50 euros, a pessoa interessada pode realizar um autoteste rápido não certificado no local.

No entanto é preciso apresentar-se cerca de uma hora antes do início do filme que se deseja ver.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.