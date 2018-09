Roma, produzido pela Netflix, vale prémio ao cineasta mexicano. Produção luxemburguesa também distinguida na 75ª edição do evento.

Cinema: Alfonso Cuarón recebe Leão de Ouro em Veneza

O realizador mexicano Alfonso Cuarón, com o filme Roma, uma produção da Netflix, recebeu o Leão de Ouro na 75ª edição do Festival de Cinema de Veneza. O júri, presidido este ano pelo também mexicano Guillermo del Toro, distinguiu ainda The Favourite, do grego Yorgos Lanthimos, com o seu Grande Prémio.

Outros galardões do festival: The Nightingale, de Jennifer Kent (Austrália), prémio especial do júri; Jacques Audiard, com The Sisters Brothers, melhor realizador; Willem Dafoe, por At Eternity's Gate, melhor ator; Olivia Colman, com The Favourite, melhor atriz; Joel e Ethan Coen, com The Ballad of Buster Scruggs, melhor argumento.

Uma produção luxemburguesa, Tel Aviv on Fire, recebeu o prémio de melhor ator na seção Orizzonti - a mesma em que, há dois anos, o português Nuno Lopes foi distinguido pela interpretação no filme São Jorge -, atribuído a Kais Nashi. O filme é a segunda longa-metragem do realizador palestiniano Sameh Zoabi, tendo sido na sua maior parte rodado em estúdio no Grão-Ducado, apoiado pelo Film Fund Luxembourg e com uma equipa técnica recheada de luxemburgueses.





