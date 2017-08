O filme "Al Berto", inspirado na história de vida do poeta Al Berto e com realização de Vicente Alves do Ó, chega às salas de cinema a 14 de setembro.



A data foi divulgada através da rede social Facebook nas páginas oficiais do filme, da produtora Ukbar Filmes e do realizador Vicente Alves do Ó. A acompanhar a mensagem foi partilhada uma imagem do cartaz do filme.

Em declarações à Lusa na altura em que se iniciou a rodagem de "Al Berto", Vicente Alves do Ó contou tratar-se de "um filme geracional, do pós-25 de abril, feito através da história de vida do poeta Al Berto". A rodagem decorreu em Sines e em Lisboa.

Com produção da Ukbar Filmes, "Al Berto" é uma ficção, um filme de época, inspirada num período da vida do poeta Al Berto, na década de 1970, mas é também "um passeio por uma geração dos 20 anos que na altura recebeu de bandeja a liberdade".

"Foi uma figura ímpar, não só de Sines, abanou as convenções e a sociedade de então. Traz uma ideia de futuro, de liberdade e a sociedade não estava preparada para a diferença", contou Vicente Alves do Ó, que conheceu e trabalhou com Al Berto no início dos anos 1990.

O elenco do filme conta com "uma nova geração de atores, que não é conhecida do cinema, nem da televisão" e com atores já com longo trabalho na representação, e dele fazem parte nomes como Ricardo Teixeira, que interpretará o papel de Al Berto, Joana Almeida, Manuela Couto, Miguel Seabra, Rita Loureiro e Elsa Valentim.

"Al Berto" tem apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual e da autarquia de Sines.

O poeta e editor Al Berto (pseudónimo de Alberto Tavares) nasceu em Coimbra, mas cresceu em Sines, onde escreveu "À procura do vento num jardim d'agosto" e dirigiu o Centro Cultural Emmerico Nunes. Morreu em 1997 aos 49 anos, dez anos depois de ter recebido o Prémio Pen Clube pela antologia poética "O Medo".

Vicente Alves do Ó filmou "Al Berto" meses depois de ter estreado nos cinemas a comédia "O amor é lindo... porque sim!".

O realizador é ainda autor de "Florbela" (2012) e "Quinze pontos na alma" (2011) e várias curtas-metragens.

"Al Berto" e "Florbela" são dois filmes de uma trilogia que Vicente Alves do Ó quer dedicar a poetas portugueses que o influenciaram na adolescência.

A par do cinema, Vicente Alves do Ó encenou, em junho do ano passado em Lisboa, a peça "Variações de António", um monólogo para o ator Sérgio Praia, inspirado na biografia do músico António Variações.

