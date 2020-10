O grupo do Grão-Ducado, que inclui dois lusodescendentes, participa na segunda edição do festival Imago Lisboa.

Cinco fotógrafos do Luxemburgo participam em exposição em Lisboa

Um grupo de cinco fotógrafos do Luxemburgo participa na segunda edição do festival de fotografia Imago Lisboa, que decorre até 15 de novembro, na capital portuguesa.

Criado a partir dos Encontros da Imagem, de Braga, a extensão lisboeta do festival conta, nesta edição com trabalhos de fotógrafos luxemburgueses e luxemburgueses lusodescendentes, como é o caso de Cristina Dias de Magalhães, que é repetente no evento lisboeta.

A fotógrafa luxemburguesa regressa este ano com a exposição "Instintos, os Mesmos mas Diferentes", nas Carpintarias de São Lázaro. Além dela a representação do Grão-Ducado é composta pelos artistas Marco Godinho, Pasha Raffiy, Patrick Galbats e Silja Yvette.

Os trabalhos destes quatro luxemburgueses - "Deixados à sua própria sorte", "Tehrangels", "Hit me one more time" e "Visualized Voltage" - constituem uma plataforma comum, organizada pelo curador luxemburguês Paul Di Felice e apresentada durante a sessão de antevisão, a 30 de setembro.

A segunda edição do Imago Lisboa pretende dar continuidade a um acontecimento que potencialize as diferentes práticas fotográficas contemporâneas, sem esquecer o trabalho de autores de reconhecido valor histórico, refere a informação oficial do festival.

Este o ano, o destaque central é o trabalho do fotógrafo americano, Todd Hido, patente no MNAC - Museu do Chiado e exposto pela primeira vez em Portugal.

As obras que podem ser vistas no Imago Lisboa estão distribuídas por vários espaços da cidade de Lisboa, algumas através de exposições resultantes de parcerias com instituições locais associadas à fotografia, como o Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico, o Atelier de Lisboa e diversas galerias.





