Cinco filmes vão representar o Luxemburgo em Cannes

Maria MONTEIRO “É um reconhecimento excecional para o nosso cinema nacional”, reagiu o Film Fund Luxembourg, em comunicado emitido esta quinta-feira, à seleção de mais quatro co-produções luxemburguesas para o alinhamento da 75ª edição do festival.

A atriz luxemburguesa Vicky Krieps protagoniza dois destes filmes: ‘Corsage’, onde dá vida à imperatriz austro-húngara Isabel da Baviera numa adaptação “livre e moderna de um período da vida” da famosa soberana, e ‘Plus que jamais’, onde contracena com o jovem ator francês Gaspard Ulliel, que morreu em janeiro depois de um acidente de ski, e que é uma coprodução entre a França, Luxemburgo, Alemanha e Noruega.

Quer ‘Corsage’, cuja seleção já havia sido anunciada na semana passada, quer ‘Plus que jamais’, estarão inseridos na secção ‘Un certain regard’, dedicada a cineastas emergentes. Ambos são coproduções da luxemburguesa Samsa Film.

Nesta seleção estará igualmente ‘Harka’, cuja pós-produção de som foi inteiramente realizada nos estúdios Philophon, em Bettembourg. O filme é uma coprodução entre França, Tunísia, Bélgica e Luxemburgo e contou com a produtora Tarantula Luxembourg.

Já a secção ‘Séance spéciale’ integrará ‘Le petit Nicolas - Qu'on attend pour être heureux?’, longa-metragem de animação em que a protagonista da banda desenhada francesa ganha vida pela primeira vez, “graças à magia do desenho à mão em 2D”.

O Luxemburgo assumiu a composição e efeitos especiais, no estúdio Onyx Lux 3D, a edição de som, efeitos sonoros e mistura, novamente nos estúdios Philophon, e a gravação da banda sonora, realizada na Philharmonie luxemburguesa.

Por último, o Grão-Ducado far-se-á representar com ‘Rebel’ na seleção oficial ‘Séance de minuit’. Com a participação dos atores luxemburgueses Tommy Schlesser e Nassim Rachi, o filme resulta de uma parceria entre Bélgica, França e Luxemburgo.

Depois de marcar presença no festival de Cannes, que decorre entre 17 e 28 de maio, o cinema luxemburguês rumará aos Estados Unidos. A longa de animação ‘My Love Affair with Marriage’, coproduzida entre Letónia, Estados Unidos e Luxemburgo, irá competir no Tribeca Film Festival, que acontece de 8 a 19 de junho em Nova Iorque.

