Propostas para ver em casa, em várias plataformas de streaming.

Cultura 5 4 min.

Cinema

Cinco filmes para ver este Halloween

Redação Propostas para ver em casa, em várias plataformas de streaming.

Uma seleção de filmes da redação do Luxemburger Wort que lhe darão uma boa dose de horror e diversão. No grande ecrã, os fãs do terror têm atualmente à disposição filmes como "Smile" e "Halloween Ends". Mas as plataformas de streaming também oferecem clássicos e produções mais recentes do género. Corações mais frágeis, por favor, não o façam.



" Happy Death Day 2" (Amazon Prime Video)

Toda a gente conhece o filme "Groundhog Day". " Happy Death Day", de 2017, conta a história das desventuras de Tree, uma estudante universitária. Depois de acordar de ressaca na cama de um estranho depois de uma noite de bebida, um dia de faculdade impregnado de clichés acaba por terminar em sangue por um assassino mascarado. Pelo menos é o que aparenta, porque Tree acorda de novo de ressaca no quarto de um estranho e tem de enfrentar novamente o seu assassino.

Os cineastas trabalharam os pormenores. Se "Happy Death Day 2" não reinventa o loop temporal, acrescenta alguns novos impulsos ao género sem os levar demasiado a sério. Mas ainda poderia ter usado um pouco mais de sangue e um final menos previsível.

"Old People" (Netflix)

A reverberante música de casamento que chega às janelas do delapidado lar de idosos de "Saalheim" numa noite de verão suave, é expressa numa atitude despreocupada que se revelará fatal para os jovens do filme de terror "Old People" (2022). O ódio de uma geração esquecida está adormecido no lar de idosos de uma aldeia remota na costa da Alemanha Oriental, onde Ella assiste ao casamento da sua irmã com os seus filhos.

Na crítica social do realizador Andy Fetscher transformada em realidade, a solidão é de facto, de forma exagerada, o "salário do velho" - e o resultado de um sistema social que se está a desmoronar sobre si próprio.

Os lares sub-ocupados estão a transformar-se em museus repletos de pó e bonecos de cera, nos quais os mais velhos definham como acessórios apáticos e em morte cerebral. A queda da juventude, que desprezou os mais velhos, leva a uma revolta sangrenta dos idosos. As rápidas mudanças demográficas degeneram assim num conflito de gerações a nível mundial. Em "Old People", as fronteiras entre a crítica social e o horror são esbatidas para dar lugar a uma tragédia assustadora que mostra ao público os verdadeiros problemas do sistema de saúde alemão com o horror sangrento dos zombies.

"A Quiet Place" (Amazon Prime Video)



A questão fundamental do filme de John Krasinski, simultaneamente realizador, co-escritor e ator principal, é: e se já não fosse permitido à humanidade fazer qualquer som para escapar a certos extermínios? É precisamente porque o som - ou a sua ausência neste caso - desempenha um papel central que torna a experiência cinematográfica tão impressionante.

O filme, que se centra numa família que se esconde numa quinta e que tenta sobreviver, reverte as habituais premissas básicas na cabeça dos espectadores. O guião desperta o desejo de participar na experiência, reforçado ainda pelo elenco, incluindo a esposa de Krasinski, Emily Blunt. E cada barulho no profundo silêncio provoca subitamente o presságio de um momento terrível.

"The Nightmare Before Christmas" (Disney +)

O filme de 1993 do clássico realizador Tim Burton foi recebido com entusiasmo por crianças e adultos quando foi lançado nos cinemas, há quase 30 anos atrás. Mas ainda hoje, o público continua dividido sobre uma questão específica: este é um filme de Natal ou um filme de Halloween?

Este (des)equilíbrio cinematográfico entre o Halloween e o Natal é também ilustrado pela música do filme, de Danny Elfman, com alusões a ambas as épocas.

"The Nightmare Before Christmas" é sem dúvida o melhor filme híbrido de Halloween-Natal que se poderia desejar.

Propostas para um Halloween assustador Várias atividades para celebrar o Halloween no Luxemburgo entre domingo e segunda-feira.

"Fear Street" (Netflix)

Em vias de fazer uma maratona de horror? Nesse caso, a adaptação cinematográfica da aterradora série de livros infantis "Fear Street" do escritor americano R.L. Stine pode ser a aposta certa. O filme de 2021 com o mesmo nomel, dirigido por Leigh Janiak, não só convence com o seu encanto retro e uma série de elementos de assassínios e mudanças abruptas e imprevistas, como também é uma espécie de homenagem ao género do terror.

As referências a "Scream", "Sexta-feira 13", "Halloween" ou "Um Pesadelo em Elm Street" fazem os corações dos fãs do género baterem mais depressa. A história da pequena cidade de Shadyside, atingida por uma série de assassínios, é contada passo a passo em três filmes sucessivos na plataforma de streaming.

O caso é sangrento. E se prestar atenção, vai mesmo descobrir uma ou duas cópias dos livros da trilogia "Fear Street" nos filmes.

(Artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort. Traduzido e adaptado para o Contacto por Catarina Osório.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.