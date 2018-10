Espetáculo junta a bailarina da companhia "As We Are" com o músico Saif Al-Khayyat. Depois do espetáculo será inaugurada a exposição do fotógrafo Paulo Lobo dedicada à dança.

Catarina Barbosa dança no Centro Cultural Português dia 8

No próximo dia 8 realiza-se, no Centro Cultural Português - Camões, um espetáculo com a bailarina Catarina Barbosa e o músico Saif Al-Khayyat.

A bailarina da companhia As We Are, acompanhada pelo alaúde de Al-Khayyat, vai dançar o solo "With my Eyes" com coreografia de Baptiste Hilbert.



Depois irá decorrer um solo de alaúde e será inaugurada a exposição do fotógrafo Paulo Lobo dedicada à dança.



