Carta de suicídio de Baudelaire foi vendida por 234 mil euros

A missiva foi vendida, no domingo, num leilão em Fontainebleau. Uma carta de juventude do poeta das "Flores do Mal", em que este, com 24 anos, anunciava à amante que se tinha matado, acabou licitada por um valor três vezes superior à avaliação inicial do valor do documento.

“Quando a menina Jeanne Lemer vos entregar esta carta, estarei morto. (...) Morro em terrível inquietação. (...) Mato-me porque não posso mais viver, porque o cansaço de adormecer e de acordar são-me insuportáveis”, escrevia Baudelaire, um dos maiores poetas franceses, à sua amante Jeanne Duval. Em seguida, o poeta incompreendido pela sua família e com problemas financeiros e com o álcool, duvidando sobretudo do seu próprio talento, deu a si mesmo uma facada, mas sem consequências graves, tendo vindo a morrer 22 anos depois, em 1867, vítima de sífilis.

Pormenor da missiva de suicídio de Charles Baudelaire Foto: AFP

A carta em que o poeta confia o seu desespero à amante foi vendida por 234 mil euros no domingo, num leilão em Fontainebleau. A carta datada de 1845, endereçada à amante do poeta, Jeanne Duval, estava avaliada entre 60 mil e 80 mil euros. O comprador, uma colecionador privado francês, licitou-a por telefone.



Outros textos de Baudelaire estão também à venda. As cartas de Barbey d'Aurevilly, Delacroix, Hugo, Manet, que são endereçadas ao poeta estão reunidas numa coleção de documentos colocados à venda por esta leiloreira, casa Osenat, tal como a missiva do pintor Eugène Delacroix ao poeta das "Flores do Mal"







