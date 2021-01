Carlos do Carmo. "Lisboa Menina e Moça" torna-se canção oficial da cidade

O fado "Lisboa Menina e Moça", eternizado na voz de Carlos do Carmo, que morreu na sexta-feira, vai passar a ser a canção oficial da cidade de Lisboa, revelou hoje o presidente da câmara, Fernando Medina.

Lusa O fado "Lisboa Menina e Moça", eternizado na voz de Carlos do Carmo, que morreu na sexta-feira, vai passar a ser a canção oficial da cidade de Lisboa, revelou hoje o presidente da câmara, Fernando Medina.

Numa breve nota publicada na sua página da rede social Facebook, Fernando Medina avança que esta "é a melhor homenagem que a cidade pode prestar a Carlos do Carmo, durante anos o grande embaixador do fado".

Segundo o autarca, trata-se de uma decisão tomada "com o acordo unânime" dos vereadores do município e que perpetua a importância do fadista para Lisboa.

Políticos e artistas homenageiam Carlos do Carmo Começando por Marcelo Rebelo de Sousa, passando por António Costa, e acabando em nomes como Herman José, Sérgio Godinho e Fernando Tordo, todos lhe elogiam a pessoa e o seu papel na música portuguesa. A sua editora revela que há um último disco para sair que deixou Carlos do Carmo.

Ainda segundo Fernando Medina, a câmara, em articulação com a família do fadista, irá encontrar uma "forma complementar de o homenagear" atribuindo o seu nome a uma rua ou a um equipamento da cidade.

As cerimónias fúnebres do fadista Carlos do Carmo realizam-se esta segunda-feira, coincidindo com o dia de luto nacional decretado pelo Governo.

