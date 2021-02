Os 12 episódios de "Capitani" estão agora disponíveis na plataforma de streaming.

"Capitani". Produção luxemburguesa estreia esta quinta-feira na Netflix

A misteriosa morte de uma jovem leva o detetive Luc Capitani a uma pequena aldeia, no norte do Luxemburgo. Os caminhos inesperados para resolver o crime deram o mote à primeira temporada da série "Capitani". Sucesso absoluto no Grão-Ducado, em 2019, com um milhão e meio de espectadores acumulados na RTL, a série pode agora ser vista mundialmente através da plataforma de streaming Netflix.

Esta é a primeira vez que uma produção 100% nacional chega ao gigante do streaming, facto que surpreendeu os próprios responsáveis. Claude Waringo da Samsa Film, que coproduziu "Capitani" com o apoio do Film Fund Luxembourg, não achava que fosse possível o interesse por um produto inicialmente pensado "apenas para o mercado luxemburguês".

Com um vasto mercado de 190 países e 195 milhões de assinantes na plataforma de streaming, a realidade tornou-se maior do que o sonho para "Capitani". "Ainda parece completamente surreal que esta seja a primeira série do Luxemburgo a ser transmitida para o mundo. Só podemos sentir orgulho", garante o produtor.

Também Christophe Wagner, o luxemburguês que realizou e coassinou a série, estava longe de pensar na Netflix enquanto meta. "Esta é uma recompensa fantástica pelo enorme trabalho de toda a equipa e só vem mostrar como o Luxemburgo é capaz de vincar a sua posição a nível internacional".

Mas este não é o fim das aventuras do detetive Luc Capitani. A segunda temporada começa a ser rodada em março, se não houver atrasos por causa da pandemia, e deverá passar-se na capital luxemburguesa.

















