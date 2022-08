O programa da biblioteca municipal inclui uma série de sessões de leitura, algumas das quais estão agendadas para a noite.

Cité Bibliothèque

Capital volta a ter uma ‘biblioteca a céu aberto’ este verão

Diana ALVES

A cidade do Luxemburgo volta a ter este verão uma ‘biblioteca a céu aberto’. Trata-se da segunda edição da iniciativa “D’Stad Liest” (A cidade lê, numa tradução para português), inaugurada na quarta-feira. A ‘biblioteca a céu aberto’ é proposta pela Cité Bibliothèque e está montada no átrio ao lado da Catedral (rue Notre-Dame).

Até meados de setembro, os amantes da leitura poderão ali descobrir uma seleção de livros tanto para miúdos, como para graúdos. A autarquia da cidade Luxemburgo destaca a “atmosfera descontraída” do espaço, onde “residentes e visitantes da capital poderão ler um livro, uma revista ou um jornal, confortavelmente instalados à sombra da grande árvore localizada no centro do átrio”.

O espaço vai estar abertoaté ao dia 11 de setembro, todos os dias, exceto à segunda-feira. O horário de funcionamento é das 11h às 18h. Nos dias em que estão marcadas sessões de leitura à noite, o espaço fechará mais tarde.

A entrada é livre, estando limitada à capacidade do local, e não são aceites reservas. O programa completo pode ser consultado no site da autarquia, em vdl.lu.



