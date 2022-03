A canção “Saudade Saudade”, da cantora Maro, venceu hoje o Festival da Canção e vai representar Portugal no 66.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio em Turim, Itália.

Cultura 2 min.

Eurovisão

Cantora Maro vence Festival da Canção

Lusa A canção “Saudade Saudade”, da cantora Maro, venceu hoje o Festival da Canção e vai representar Portugal no 66.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio em Turim, Itália.

A canção “Saudade Saudade”, da cantora Maro, venceu hoje o Festival da Canção e vai representar Portugal no 66.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio em Turim, Itália. “Saudade Saudade”, escrita e interpretada por Maro, foi a mais votada tanto pelo júri regional como pelo público, recebendo 12 pontos de cada.

As semifinais da 66.ª edição do festival Eurovisão da Canção estão marcadas para os dias 10 e 12 de maio e a final para o dia 14 do mesmo mês, em Turim, Itália.

Hoje, na 56.ª edição do Festival da Canção, estiveram em competição dez canções: “Dégrá.Dê” (tema composto por DJ Marfox e interpretado por Pongo e Tristany), “Ainda nos temos” (tema composto e interpretado por Syro), “Corpo de Mulher (Agir/Milhanas), “Fome de viagem” (Pedro Marques/Inês Homem de Melo), “Why?” (Aurea), “Amanhã” (Tiago Nogueira/Os Quatro e Meia), “Como é bom esperar alguém” (FF), “Ginger Ale” (Joana Espadinha/Diana Castro), “Saudade saudade” (Maro) e “Código 30” (Pepperoni Passion).

Na soma das votações do júri regional com as do público, a canção mais votada, com 24 pontos, foi “Saudade Saudade”, de Maro, seguindo-se “Amanhã” (Tiago Nogueira/Os Quatro e Meia), “Como é bom esperar alguém” (FF) e “Ginger Ale” (Joana Espadinha/Diana Castro), todas com 14 pontos.

Maro é o nome artístico de Mariana Secca, lisboeta, que cresceu num ambiente familiar marcado pela música, começou a estudar piano aos quatro anos, fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos. Em 2018 editou o primeiro álbum, homónimo.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2021, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.