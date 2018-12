Cantor de origem cabo-verdiana ganha primeiro Luxembourg Music Awards

Ator no filme “Peregrinação”, de João Botelho, que marca esta sexta-feira a abertura do Festival de Cinema Português, Marcello Urgeghe vem ao Luxemburgo falar sobre a sua experiência cinematográfica ao lado de Botelho e não só. Nesta entrevista considera que deve haver mais investimento na área cultural, analisa a questão dos subsídios ao cinema, recorda os primeiros anos de vida em Itália (onde nasceu) e manifesta-se preocupado com o estado do mundo.