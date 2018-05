O filme português "Diamantino", de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, venceu hoje o Grande Prémio da Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, que decorre até sábado naquela cidade do Sul de França.

Cultura 1

Cannes: "Diamantino" venceu Grande Prémio da Semana da Crítica

O filme português "Diamantino", de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, venceu hoje o Grande Prémio da Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, que decorre até sábado naquela cidade do Sul de França.

O anúncio foi feito hoje em Cannes, numa cerimónia que começou pelas 19:00 locais (a mesma hora no Luxemburgo), de acordo com a produtora do filme, num comunicado hoje divulgado. Entretanto, a informação foi também divulgada na conta oficial da Semana da Crítica na rede social Twitter.





"Diamantino" é um filme que retrata a vida de uma estrela do futebol mundial, que, de repente, perde todo o seu talento e se aposenta como um fracasso aos olhos da opinião pública.

A partir disso, o ex-craque passa a procurar um novo propósito para a sua vida. Inicialmente confronta o neofascismo, envolve-se na crise dos refugiados e chega à questão da modificação genética até a busca pela origem do genial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.