"C’mon C’mon". O homem da rádio

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS

A mim parece-me inevitável que quando se entrevista alguém se pensa sempre naquelas que seriam as nossas respostas às questões que colocamos. Se calhar é defeito meu. Se calhar nem todos os jornalistas experimentam este fenómeno, mas a mim vai-me acontecendo com uma certa regularidade. Pior. Tenho de evitar que a pergunta induza a resposta, preciso por vezes de fazer um esforço para não revelar os meus pensamentos.

Esta reflexão vem a propósito do filme "C’mon C’mon" de Mike Mills. Johnny, a personagem interpretada por Joaquin Phoenix, é um jornalista radiofónico que pergunta a inúmeras crianças o que pensam sobre o futuro e sobre o contexto em que vivem. Alguns estão com medo, alguns esperançosos, alguns querem que o mundo melhore, outros apenas gostariam que o mundo os descobrisse, que os visse como eles são.

O objetivo destes momentos no filme é fazer os espetadores pensarem. Contudo, Johnny não passa a vida a ruminar sobre o futuro. Como a maioria dos adultos, o protagonista vive o dia presente fazendo malabarismos entre várias atividades, tentando resolver crises antes que elas piorem ou apenas a ajudar uma pessoa necessitada. Parar para fazer perguntas aos miúdos é provavelmente uma das poucas vezes durante o dia em que a personagem deste filme pensa naquelas que seriam as suas próprias respostas.

"C’mon C’mon" é um filme simples, despojado, filmado a preto e branco. Uma decisão estética que traz uma melancolia suave ao horizonte exuberante e repleto de palmeiras da Califórnia e atenua o drama carnavalesco de Nova Orleães, para melhor concentrar o público nas coisas que nos contam.

Curiosamente, este filme é sobre os sons; é sobre falar e ouvir. Ouvir a sério, ouvir o que outras pessoas têm a dizer. O trabalho de Johnny é entrevistar crianças, explorando as suas esperanças e os seus medos para o futuro. Num filme assim, o som e a música são fundamentais. A banda sonora é desinibida e eclética, passando da ópera a Lee Scratch Perry e oferecendo inclusivamente uma faixa inédita de Lou Reed.

Mas os principais trunfos do filme são três prestações extraordinárias. Joaquin Phoenix, amarrotado, com ar de ter acabado de acordar, com as emoções à solta. Gaby Hoffman, ama e sofre com ar selvagem no papel de Viv. E por fim, mas não em último lugar, Woody Norman, um miúdo que assina uma das performances mais notáveis dos últimos tempos.

Phoenix, barbudo e caótico, é o centro de gravidade de "C’mon C’mon". O seu papel é fundamental porque, quanto mais Johnny falha quanto aos seus deveres de pai, mais desesperante a personagem se torna, e mais o público entra no coração do filme.

O realizador Mike Mills, inteligentemente, mantém os incidentes dramáticos em tom menor. Aliás, o argumento é discreto, mas riquíssimo em textura emocional.

Alguém disse que esta obra deve ser vista como uma pintura num museu: pode, se quiser, ir embora sem levar praticamente nada da visita, ou pode mergulhar na pintura e descobrir mundos inteiros lá dentro. "C’mon C’mon" é o tipo de película que convida à reflexão. É um drama sincero sobre relacionamentos, contado do ponto de vista de distintos membros de uma família. Através das perguntas feitas pelo jornalista, o filme tem a capacidade de poder explorar as nossas próprias memórias.

"C’mon C’mon", de Mike Mills, com Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffman, Scoot McNairy e Molly Webster.





