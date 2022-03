O ator sofre de uma doença de degeneração cognitiva que afeta a capacidade de comunicar. O anúncio foi feito pela filha do ator, Rumer Willis.

Bruce Willis, o termina carreira após ser diagnosticado com afasia

O ator Bruce Willis, de 67 anos, despede-se de uma carreira de sucesso no cinema. A filha, Rumer Willis, publicou um texto nas redes sociais em que explica o motivo: afasia, doença de degeneração cognitiva que afeta a capacidade de comunicar.

"Bruce tem experienciado alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, que está a impactar as suas habilidades cognitivas. Como resultado disto e após muita consideração, Bruce afasta-se da carreira que tem tanto significado para ele", escreveu.

A filha da estrela dos filmes da saga "Die Hard" explica que "este é um momento realmente desafiante para a nossa família e estamos muito gratos pelo amor contínuo, compaixão e apoio. Estamos a passar por isto como uma forte unidade familiar, e queremos trazer os fãs porque sabemos o quanto ele significa vocês, tal como vocês para ele".

Willis é um dos grandes nomes de Hollywood. Começou na televisão, na série de detetives Moonlighting, mas rapidamente deu o salto. Para além da saga Die Hard, também entrou em Pulp Fiction, O Quinto Elemento, 12 Macacos, O Sexto Sentido, entre outros.

O que é esta doença degenerativa?

A afasia é caraterizada por dificuldades na comunicação e é geralmente causada por danos no lado esquerdo do cérebro, que é responsável pela compreensão e produção da linguagem. As suas causas mais comuns são um AVC, lesões graves na cabeça, um tumor cerebral e condições neurológicas progressivas como a demência, sendo mais comum em pessoas com mais de 65 anos.

