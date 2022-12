"Broker", filmado na Coreia do Sul, é o segundo filme do cineasta japonês Hirokazu Kore-eda rodado fora do Japão.

Crítica de cinema

"Broker". Histórias de família

Quatro anos depois de ter conquistado a Palma de Ouro com o mágico “A Family Affair”, Hirokazu Kore-eda apresentou, em competição no 75.º Festival de Cinema de Cannes, “Broker” (“Les Bonnes étoiles” em francês), um filme que emocionou profundamente os festivaleiros; este vosso servidor incluído.

“Broker” é o segundo filme do cineasta japonês rodado fora do Japão, depois de “La Vérité”, com Catherine Deneuve e Juliette Binoche, que abriu o Festival de Cinema de Veneza em 2019.

Kore-eda filma desta vez na Coreia, mas não abre mão da temática central de todas as suas obras: a família.

Autor de uma vintena de livros, realizador de telediscos e anúncios, o realizador nipónico começou na produção, depois passou para a realização de documentários antes de se dedicar às longas metragens de ficção.

Imediatamente, Kore-eda conheceu o êxito, e logo em festivais de prestígio: “Maborosi” foi premiado em Veneza, “After Life” em San Sebastián, “Distance”, “Nobody Knows”, Still Walking” e “Like Father, Like Son” em Cannes, tendo, entre outros prémios, conquistado uma Palma de Ouro e um Prémio do Júri.

“Broker” abre com uma cena muito forte. Na chuva, uma jovem segue na direção de uma igreja em Busan. Ela coloca a criança que carrega em frente a uma “caixa de bebés” e vai-se embora...

A cena é dramática, mas como se trata de um filme de Kore-eda a emoção ainda está contida e o que este momento mais nos desperta é curiosidade.

Em torno do abandono dessa criança, o cineasta japonês vai construir minuciosamente o seu drama.

O bebé acaba por ser levado por dois traficantes de crianças que querem vendê-lo a pais adotivos. Mas o trio é seguido de perto por dois inspetores de polícia que pretendem apanhar os bandidos em flagrante delito no momento da transação.

Apesar de colocar a ação da história na Coreia — que parece filmar com mais naturalidade do que foi o caso em França — Kore-eda não perde em nada a força do seu cinema e sobretudo a subtileza para definir as relações entre as suas personagens, dedicando-se a aprofundar as questões de abandono, adoção, filiação… e tantas outras temáticas que formam a espinha dorsal da filmografia do autor.

À medida que a ação se desenvolve e que os laços são forjados entre personagens dispersas — todas ilustrando uma relação de filiação — o realizador reconstrói a possibilidade de uma família. Não a de sangue, mas uma família escolhida, formada por laços de amizade e solidariedade entre excluídos: órfãos, vigaristas, prostitutas...

E, como sempre, o japonês filma com profunda benevolência e enorme humanidade esses seres deserdados, destruindo as aparências da sociedade sul-coreana.

É deste olhar benevolente e da total ausência de sentimentalismo ou afeto, que nasce a penetrante emoção que sentimos perante este grande melodrama, protagonizado por excelentes atores coreanos.

“Broker” obteve em Cannes, em 2022, o Prémio do Júri Ecuménico para o Melhor Filme.

"Broker" de Hirokazu Kore-eda com Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doo-na e IU.

