No confronto com as desigualdades sociais e os modos de exploração da miséria, que sentido tem postular a liberdade de escritores e poetas no seu pleno direito de representar os seus próprios transtornos pedófilos?

Opinião Cultura 8 min.

Polémica

Breve história da pedofilia

Diogo RAMADA CURTO No confronto com as desigualdades sociais e os modos de exploração da miséria, que sentido tem postular a liberdade de escritores e poetas no seu pleno direito de representar os seus próprios transtornos pedófilos?

Nas últimas semanas, escrevi dois artigos sobre a pedofilia, nas suas ligações a escritores e a registos literários, que indispuseram meio mundo. Pelo menos, puseram contra mim o pequeno meio em que me movo. Por que razão, com tanto assunto que fica por tratar, dedicar tanta atenção a um assunto baixo e menor? Um assunto irrelevante e fora da agenda da chamada actualidade. Admito-o, não fora o inquérito que está em curso sobre a questão da pedofilia na Igreja, o qual tem trazido ao de cima muitas das tricas internas ao próprio aparelho eclesiástico. Mas, a ser assim, por que razão não me limitei a tratar o assunto nesse âmbito restrito, demonstrando o seu carácter recorrente, e extravasei para as relações entre pedofilia e literatura?

Pode a literatura esconder a pedofilia? Na literatura portuguesa, há pelo menos quatro autores que se referem a situações que indiciam o que os psiquiatras denominam como sendo da ordem do transtorno pedófilo.

Se essas foram algumas das questões com as quais me confrontei e a que não soube responder, mais pertinentes me pareceram as questões acerca do tom julgador e moralista que impus às evocações literárias de práticas pedófilas. Afinal, a partir de que estatuto e com que critérios me podia arvorar em censor, quando os meus juízos não passavam de mera demonstração de um poder exercido sobre os que tinham direito a exprimir pulsões e fantasias – mesmo que estas se mostrassem contrárias às convenções jurídicas e sociais?

Sob a capa de crítica literária, os meus artigos não passavam de uma forma encapotada de censura. No fundo, eles eram simples condenações que coartavam a liberdade e a imaginação. Numa atitude que só por si revelava a minha incapacidade de entender as fotografias de meninas de Lewis Carroll, a obra e a figura de Oscar Wilde, a Lolita de Nabokov ou A Memória das Minhas Putas Tristes de García Márquez (sendo o último livro inspirado na Casa das Belas Adormecidas de Yasunari Kawabata).

Pior ainda, até que ponto os meus artigos anteriores se dispunham a ferir um certo cânone da literatura portuguesa. Ou seja, ao identificar uma linha – que começava em Wenceslau de Moraes e Fialho de Almeida, passava por António Botto e Teixeira Gomes e que ressurgiu, mais próximo de nós, em textos de Luiz Pacheco e num poema de Herberto Helder – qual era a minha intenção? O de demonstrar que existia, na história da literatura portuguesa, uma dimensão passível de ser associada com a pedofilia? Ou o de utilizar uma série de testemunhos literários e de escritores para ensaiar uma brevíssima e mais do que incompleta história da pedofilia na cultura portuguesa?

Aldeias e cidades de uma terra selvagem: entre brutalidade e pedofilia A literatura, que esta 'silly season' promove, sob a forma de listas de livros a ler, ajuda a conhecer o mundo. Pelo menos, evita que se projectem no passado as ilusões simplistas de uma qualquer idade de ouro.

Devo dizer que a minha intenção inicial sempre foi a de compreender como é que uma série de testemunhos literários poderiam servir de porta para entrar num universo social de tabus e proibições sexuais. Depois, à medida que fui recolhendo alguns dos materiais aprendi a questionar essa ideia da literatura como testemunho, quando no fundo a noção de construção literária com a sua autonomia própria necessita de ser preservada. Também alarguei francamente o corpo de textos e de autores sobre os quais se tem de trabalhar para obter uma perspectiva mais geral, porventura mais atenta às determinações sociológicas de relações desiguais não só do ponto de vista da idade, mas também dos grupos sociais e da exploração dos corpos imposta do alto aos mais desfavorecidos.

O pequeno panfleto satírico intitulado O Bispo de Beja (Satyra em fescenninos), em forma de carta e dirigido a Homem-Pessoa, foi publicado em 1910, ano da implantação da República, e tem de ser lido no contexto da exacerbada luta anticlerical promovida antes e depois da queda da Monarquia. Em 1965, Natália Correia incluiu um extracto do poema na sua célebre Antologia da Poesia Erótica e Satírica e relembrou que a sodomia do prelado se constituiu numa das “muitas fáceis bandeiras arvoradas pelo anticlericalismo sectário da época”. O tom era defensivo, para atenuar o que lá se dizia. Mas o certo é que seis anos depois de Abril de 1974, quatro agentes da Polícia Judiciária apreenderam uma nova edição feita por Victor Silva Tavares, numa rusga às Edições & etc.

Nunca se percebeu bem o que estava em causa com esse acto do qual resultou o desaparecimento, em tempos democráticos, dos 580 exemplares que permaneciam nas mãos da editora. Defesa da Igreja? Ou dos bons costumes contrariados pela prática da sodomia? E, no entanto, a principal cena descrita no poema acerca desse prelado, que ostentava “um gosto luxuriado parisiense”, diz respeito a uma sodomização que envolve um “rijo rapagão”, “um moço camponês”, “cujo falo erecto – um priapo colosso – é quase vertical”. Na base, encontrava-se um acto de prostituição, descrito ao pormenor, em que o jovem se vendeu a troco de seis moedas de prata.

Cobrindo um espectro temporal mais vasto, pelo menos três obras de Manuel Teixeira Gomes prolongaram a mesma ambiguidade voyeurista sobre as pulsões sexuais tanto de rapazes, como de raparigas: Inventário de Junho (1899), Agosto Azul (1904) e Maria Adelaide (1938). No estudo que dedicou ao antigo presidente da República, Urbano Tavares Rodrigues categorizou-as como modalidade de um “discurso do desejo” que a literatura consagrava e tornava lícito.

Creio que, em relação às liberdades pulsionais consentidas nos seus primeiros livros, o próprio Teixeira Gomes assumiu no último livro citado uma postura mais defensiva. Por isso, Maria Adelaide – no momento do seu envolvimento com a personagem em que se projectam as fantasias eróticas do autor – tinha completado dezasseis anos. Mais importante que isso é o facto de essa mesma relação se caracterizar por uma profunda desigual social. Conforme narra o introito: “Maria Adelaide completara dezasseis anos quando lhe colho as primícias, e, à semelhança do que sucede com frequência na terra onde habitávamos, os pais, que eram pobres, consentiam que mantivéssemos relações “coram populo”, indo eu todas as noites dormir na sua companhia. Podia tê-la tirado logo à família, montando-lhe casa à parte, mas nem eu nem os pais sentíamos grande desejo de efectuar a separação: eles porque tendo-a em sua companhia melhor lhe exploravam os proventos da mancebia; eu para não dar mais solidez à relação, esperando vagamente que fosse passageira...”

Nesta sequência, salto por cima do debate de 1922-1923 que envolveu António Botto, Raúl Leal, Judite Teixeira e Fernando Pessoa contra um grupo de jovens católicos. Debate respeitante à homossexualidade, mas que em Botto se confundiu com pulsões que envolviam rapazes. De qualquer modo, a linha de separação é, pelo menos à escala do autor de Canções, ténue e grande é o risco de se poder resvalar em confusões homofóbicas.

Conforme o testemunho de Simone de Beauvoir, que visitou Portugal entre finais de Fevereiro e inícios de Abril de 1945, tendo publicado uma reportagem no jornal Combat, dirigido por Albert Camus, ficou claro que existia um nexo causal entre a miséria, manifestada através da fome, das barracas, das casas insalubres e do frio, e a criação de situações horríveis. Concretamente, as meninas de catorze, ou mesmo de doze anos, podiam obter uma licença para se prostituir, sem para isso precisarem de autorização paterna. O Estado Novo de Salazar encontrava nas mesmas licenças uma fonte substancial de rendimento. Os números falavam por si: das 194 prostitutas tratadas numa certa clínica, 43% eram menores. Em termos gerais, a saúde pública caracterizava-se pela difusão da tuberculose e da sífilis, com as mulheres parecendo velhas aos 25 anos e o recrutamento militar dos jovens, que só considerava aptos para todo o serviço só 50% dos inspeccionados.

No confronto com as desigualdades sociais e os modos de exploração da miséria acabados de mencionar, que sentido tem postular a liberdade de escritores e poetas no seu pleno direito de representar os seus próprios transtornos pedófilos? Ou será que a argumentação aqui sugerida é mais a do sociólogo dobrado de historiador que se afigura incapaz de perceber a autonomia do discurso literário, cujas experimentações não têm limites?

Salto, mais uma vez, por cima do que escreveu Luiz Pacheco sobre o assunto. Remeto a esse respeito para a biografia do escritor, pois João Pedro George não evitou o assunto (Puta que os pariu!: a biografia de Luiz Pacheco, Tinta-da-China, 2011).

Para terminar, concentro-me no poema de Herberto Helder sobre o que é escrever poemas de amor aos setenta e sete anos. O contraste é claro entre a decadência do corpo, mais a sua impotência, e a beleza das formas da “catorzinha”. À primeira vista, chocante! Mas claro, em Herberto, tudo está armadilhado, como se ele antecipasse o que os leitores poderiam pensar.

Assim sucede com a denúncia do que eles, críticos académicos, poderão dizer do fim da beleza, dessa famigerada “dessacaralização”, quando a menina representa o belo, na “luz que salta do cabelo / joelhos, púbis, umbigo, / auréolas dos mamilos, / boca”.

O mesmo acontece quanto à consciência de que “pedofilia, sim, crime gravíssimo”. Mas como poderia tal crime contrariar tanta beleza, sobretudo, quando o poeta parece espreitar a morte e já não ter tempo para prescindir dela.

Tudo isto, ao imaginar – entenda-se, e só a imaginar – estremece o poeta, frente “à maravilha da volta com que tirar o vestido por cima da cabeça, / coluna de fogo, / pela minha morte acima” (Ofício Cantante: poesia completa. Assírio & Alvim, 2009, pp. 548-550).

*O autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.