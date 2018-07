89 concertos, 200 músicos e 16 palcos ao ar livre, aos quais se juntam cafés e bares compõem mais uma edição do Blues'n Jazz Rallye, que começou hoje, às 18h, em Pfaffenthal, Grund e Clausen, na capital. Este ano os destaques vão para o norte-americano Fred Wesley e para os alemães Jazzanova, dentro do jazz. Os amantes dos blues podem assistir aos concertos dos Low Society e Soul Return.

Blues'n Jazz Rallye: maratona de música já começou

Este é já um festival icónico no Luxemburgo que atrai, todos os anos, milhares de pessoas às ruas da capital para escutar cerca duas centenas de músicos nacionais e internacionais, que atuam em 16 palcos ao ar livre e em dezenas de estabelecimentos de diversão.

Este ano, é esperado o trombonista Fred Wesley, um dos nomes sonantes do jazz e que integrou, nas décadas de 60 e 70, a banda de James Brown, considerado o pai do funk. Fred Wesley representa um jazz mais funky e o concerto tem hora marcada para as 21h, no palco Jazz Funk, situado na área descoberta do Centro Cultural de Nëimenster.

Outro dos destaques deste ano acontece no mesmo palco, às 22h45. Oriundo da Alemanha, o quinteto Jazzanova traz sonoridades mais eletrónicas e dançáveis do jazz e do soul.

Falando em soul, as formações norte-americanas Low Society e Soul Return são cabeças de cartaz do estilo e sobem ao palco Inspiring Blues, na Clausen, às 21h e 23h respetivamente.



Foto: Claude Piscitelli

Palcos ao ar livre



Music Spot @ Bock Casemates - Montée de Clausen



Music Spot @ Bock Casemates - Montée de Clausen Music Spot @Funiculaire - Funiculaire Pfaffenthal-Kircberg, rue Saint-Mathieu, Pfaffenthal



Swinging Blues Stage - rue du Pont, Pfaffenthal

Music Spot @ Youth Hostel - rue du Fort Olisy, Clausen



Feeling Blues Stage - Parvis de l'Ecole de Clausen, montée de Clausen, Clausen



Jazz Vocals Stage - Place Sainte Cunégonde, Clausen presented by Voyages Emile Weber

Riverside Blues Stage - Rives de Clausen, Clausen



Inspiring Blues Stage - Rives de Clausen, Clausen presented by BGL BNP Paribas



New Orleans Stage - rue de la Tour Jacob, Clausen

Living Blues Stage - rue de la Tour Jacob, Clausen



Rocking Blues Stage - rue de Trèves, Clausen ​presented by Sales-Lentz

Jazz Funk Stage - Parvis de Neimënster, rue Münster, Grund presented by LEO



Rythmn and Blues Stage - Bisserwee, Grund presented by Bernard Massard



In the Mood Stage - Parking rue St Ulric, Grund presented by Le Piano Bar, Le Royal Lounge

Jazz Guitar Stage - Sortie de l'ascenseur, rue St. Ulric, Grund presented by LCTO

Informações úteis

Das 18h às 04h é proibido circular e estacionar nas seguintes artérias da cidade: rue de la Tour Jacob, rue de Trêves, rue Münster, Bisserwee, montée du Grund, rue Sosthène Weis, rue Plaetis, rue St Ulric et Parking Brasserie.

rue de la Tour Jacob, rue de Trêves, rue Münster, Bisserwee, montée du Grund, rue Sosthène Weis, rue Plaetis, rue St Ulric et Parking Brasserie. O estacionamento é gratuito no parque do Glacis, com ligações frequentes entre as 18h30 à 3h30;

Estacionamento pago no centro da cidade com ligações extraordinárias a cada 10 minutos;

As linhas de autocarro da cidade do Luxemburgo vão funcionar normalmente e são gratuitas.

O festival urbano é de acesso gratuito.

De salientar que o arranque oficial da 24a edição do festival foi ontem, sexta-feira, com o trio Ivan Paduart, proveniente da vizinha França, e o australiano Pugslay Buzzar, no Piano Bar do Hotel Le Royal.

Todo o programa aqui.

VC







