Blues'n Jazz Rallye: cumpriu-se a tradição

Como era esperado, ontem, sábado, milhares de pessoas assistiram a mais uma edição do Blues'n Jazz Rallye, na capital, atualmente o maior festival luxemburguês e que tem como prato forte as sonoridades jazz e blues.

Os 89 concertos e 200 músicos atuaram em 16 palcos ao ar livre, cafés e bares nos bairros da Pfaffenthal, Grund e Clausen numa festa que durou até de madrugada.

O Blues'n Jazz Rallye começou em 1995, ano em que a cidade do Luxemburgo foi Capital Europeia da Cultura, transformando-se num festival de referência no país.

Este ano, Fred Wesley, o trombonista que integrou, nas décadas de 60 e 70, a banda de James Brown, considerado o pai do funk e os alemães Jazzanova foram os nomes maiores no jazz. Já no soul, as formações norte-americanas Low Society e Soul Return foram os cabeças de cartaz.

