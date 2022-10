Há em "Blonde" uma preocupação secundária com a biografia, com os altos e baixos da vida de Marilyn Monroe.

Crítica de cinema

"Blonde". Infinita tristeza

Há vários momentos em "Blonde", o filme deslumbrante, deprimente e tristemente desinteressante de Andrew Dominik sobre Marilyn Monroe, em que ficamos na dúvida se estamos a ver a atriz Ana de Armas ou a própria Marilyn. Há, por exemplo, uma bela sequência a preto e branco, durante a produção de "Some Like It Hot" em que tive a certeza de que era a verdadeira Marilyn Monroe que fazia o "boop-boop-be-doop" em "I Wanna Be Loved by You".

Ana De Armas afia o olhar e absorve a luz cremosa dos holofotes (re)criando Marylin de forma surpreendente. Ou criando talvez outra pessoa, uma mulher que nunca existiu, que não é nem Norma Jean nem Marilyn... nem Ana.

Há muito mais coisas a fazer para encarnar a Marilyn do que lábios encarnados, ancas giratórias e um cabelo platinado. Ainda que Monroe tenha sido reduzida aos seus atributos físicos durante a curta vida e carreira, naquele tempo insistiam que Norma Jean não era uma atriz digna desse nome e os estúdios classificaram-na como uma loira burra. Apesar disso, com o tempo, tornou-se um ícone que perdura.

Há na biografia de Marilyn imensa coisa para contar, mas Ana De Armas não tem oportunidades suficientes para explorar essa grandeza. Radiantemente querida em cada segundo, a performance da atriz é forte e sentida, num filme que parece não a merecer.

Há cenas nas quais as recriações perfeitas de fotografias de Monroe, nos fixam com um sorriso entre a súplica e a denúncia de uma conspiração, e nós queremos acreditar. Mas Ana de Armas optou, em permanência, por uma voz sedutora e ofegante de Monroe que acaba por irritar de tão improvável e falsa. Às vezes até se nota o sotaque cubano da atriz, mas não são as imperfeições superficiais da performance de Ana de Armas o problema de base de "Blonde".

Há quem pense que Andrew Dominik terá dito a Ana de Armas para demonstrar vulnerabilidade, tropeçar e vaguear pelo filme como se estivéssemos numa obra de Malick ou Lynch. Mas não é Terrence ou David quem quer. O realizador não faz muito pelo seu filme e é desanimador perceber que Dominik apenas se preocupou com a recriação de Hollywood em belíssimas, inesquecíveis imagens, e com o peito de Ana de Armas (provavelmente mais bonito que o original).

Há em "Blonde" uma preocupação secundária com a biografia, com os altos e baixos da vida de Marilyn. Dominik decidiu que a diva teve uma infância miserável, foi vítima de uma indústria voraz e viveu a vida nos braços de homens maus e brutos, e pronto! Há ainda neste filme a vontade de deixar em aberto a dor, o sofrimento. A infinita tristeza de Monroe nunca mais acaba, porque é isso mesmo, infinita. Os insultos, os abandonos, os espancamentos, as violações, os abortos e as perdas de consciência são os elementos organizadores do filme.

Há uma clara mestria da sétima arte por parte do realizador. Nota-se que é um homem do ofício, meticuloso e sério, que decidiu narrar em quase três horas de filme as muitas degradações que foram infligidas ao corpo e ao espírito de Marilyn Monroe (além de algumas que provavelmente nunca aconteceram). De qualquer forma, o filme deixa bem claro que não é uma biografia, declarando inspirar-se no romance de Joyce Carol Oates, de 2000, com o mesmo título.

Há que saber o que pensam as redes sociais desta proposta. As opiniões dividem-se, mostrando que "Blonde" é um filme que não deixa ninguém indiferente. Se alguns gritam "obra-prima" e "melhor filme do ano", outros acham que é uma obra "complicada", "um teste" ou até mesmo "infernal".

Há que dizer que, não sendo um péssimo filme, "Blonde" peca sobretudo pelo pretensiosismo que o realizador e argumentista coloca em cada cena, em cada fala, em cada plano. Já foram dedicados a Marilyn mais de uma dezena de obras, mas esta – que tinha tudo para ser a referência – acaba por refletir a vida da atriz, tal como Andrew Dominik a vê: uma infinita tristeza.

"Blonde", de Andrew Dominik, com Ana de Armas, Adrien Brody, Lily Fisher, Julianne Nicholson, Xavier Samuel e Evan Williams.

