A banda, em formato trio desde a saída da vocalista, Fergie, em 2017, vai atuar no regresso do Open Air Belval, a 15 de junho. Bilhetes já estão em pré-venda.

Black Eyed Peas no Luxemburgo em junho

Ana TOMÁS

Os Black Eyed Peas são a banda confirmada para o regresso do Open Air Belval, em Esch-sur-Alzette, em junho do próximo ano.

A banda americana, agora sem a cantora Fergie, que saiu em 2017, atua no evento ao ar livre, promovido pela Rockhal, a 15 de junho.

O grupo que celebra 25 anos e se apresenta atualmente como trio, composto por will.i.am, apl.de.ap e Taboo, deverá trazer na bagagem os seus hits de carreira, como 'Pump It Harder', 'Where is The Love?' ou 'I Gotta Feeling',e ntre outros, assim como os novos temas do disco de 2020, 'Translation', gravado em inglês e espanhol e que contou com a participação de vários artistas latinos como Balvin e Shakira.

A banda está também já a trabalhar no sucessor de 'Translation' e will.i.am diz, em declarações à revista americana Billboard, que será "uma extensão deste, com modelos semelhantes e vibração semelhante, mas aumentada".

Os bilhetes para o concerto dos Black Eyed Peas no Open Air Belval, que, em 2018, trouxe Sting ao Luxemburgo, já estão em pré-venda exclusiva através desta aplicação: https://apps.ticketmatic.com/widgets/rockhal/flow/special?event=989437424820&l=en#!/addtickets.

O concerto está marcado para as 19h do dia 15 de junho. As portas abrem às 18h.













