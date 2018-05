O artista plástico de origem cabo-verdiana Nelson Neves, participa numa exposição coletiva que vai ser inaugurada esta quinta-feira em Bissen.

Bisart. Nelson Neves expõe em Bissen

O artista plástico de origem cabo-verdiana Nelson Neves, participa numa exposição coletiva que vai ser inaugurada esta quinta-feira em Bissen.

Sob o tema "Nature", a edição 2018 da Bisart reune em exposição pintura, escultura e fotografia de diversos artistas.



Entre eles, Nelson Neves, vai expor os seus quadros da coleção "Evolução" que, com cores vivas, evocam a sua origem cabo-verdiana.

O pintor nascido em Santo Antão é o embaixador do Instituto Europeu das Artes Contemporâneas no Luxemburgo (IEAC) e foi galardoado em dezembro de 2017, em Itália, com o prémio internacional "Guerreiros de Riace 2017".

Além de exposições, Nelson Neves tem levado a cabo oficinas de pintura com pessoas portadoras de deficiência, reclusos e crianças. A última oficina para crianças teve lugar precisamente no passado dia 13 de maio, no festival Afrikafest, na Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette.

"Nature" é o tema da exposição coletiva.

A inauguração da exposição coletiva "Nature" vai ter lugar esta quinta-feira, 24 de maio, pelas 19h, no Centre Wonerbatti (rue de la Laiterie, n° 15), em Bissen.

A exposição vai estar patente até ao dia 28 de maio e pode ser vista na sexta-feira, das 17h às 20h, no sábado (16h-18h), domingo (15h-18h) e segunda-feira (13h-17h).