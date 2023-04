Quando os meus pais decidiram apostar nos seus filhos para uma viagem a Cabo Verde, não podiam saber que eu e o meu irmão íamos mudar para sempre.

Djunga de Biluca ensinou-nos que pode amar-se Cabo Verde de todos os lugares

Ricardo J. RODRIGUES Quando os meus pais decidiram apostar nos seus filhos para uma viagem a Cabo Verde, não podiam saber que eu e o meu irmão íamos mudar para sempre.

A primeira vez que viajei de avião na minha vida foi num voo de Lisboa à ilha do Sal. Os meus pais tinham ganho um concurso e decidiram oferecer o prémio a mim e ao Hugo, o meu irmão mais velho. Anunciaram-nos a surpresa para as férias da Páscoa: uma semana num arquipélago africano onde se falava português. Há de correr tudo bem, pensaram os velhotes.

O meu mano tinha acabado de atingir a maioridade, eu tinha completado 15. Íamos para um resort com tudo pago – pequeno-almoço, almoço e jantar –, então os desvios haviam de ser improváveis. Arriscaram, os nossos progenitores. E ainda bem.

Meio improviso. Meio génio. Ele só queria afirmar a cultura de um arquipélago africano. E fê-lo, fê-lo mesmo, fê-lo bem.

Desviámo-nos dos planos que nos tinham feito para a semana, pois claro. Acho que, a bem da dignidade dos Rodrigues, e da minha fidelidade ao meu irmão, nunca poderei contar tudo o que essa viagem foi. Posso dizer que foi incrível, e pronto. Houve de alguma forma na nossa fraternidade um pacto: o de fazermos o esforço de cada de conhecer o mundo que o arquipélago nos apresentava – e de irmos, cada um por si, atrás dele. Demorámos uma boa década a falar um com o outro sobre o assunto. E depois percebemos que tínhamos tido experiências diferentes, mas que eram igualmente profundas.

De certa forma, agradeço ao Hugo o facto de ele ter-me atirado às feras. Partimos juntos, voltámos juntos, mas tivemos oportunidade de ir ver daquelas ilhas de uma forma absolutamente pessoal. E, em tudo o que nos fez diferentes nesses dias, houve algo que nos uniu. Foi a música. De uma forma ou outra acabámos por ir parar a sítios onde a morna e a coladera e o funaná tomaram conta de nós. E, depois de todas as vezes que discordei do meu irmão, nunca me esqueci dessa música que houve entre nós.

Morreu esta segunda feira Djunga de Biluca, o homem que exportou a música cabo-verdiana ao mundo. Há pouco mais de um ano, propus-me escrever a história dele e tive uma oportunidade única para fazê-lo. A sua filha Diana e os seus sobrinhos Carlos e Jorge confiaram em mim. O próprio Djunga aceitou contar tudo o que se lembrava. Aconteceu há ano e meio, parece antes de ontem.

Tinha 93 anos então, e falou com a lucidez dos sábios. Explicou-me com uma humildade desconcertante como montou um esquema para levar a morna mundo. Meio improviso. Meio génio. Ele só queria afirmar a cultura de um arquipélago africano. E fê-lo, fê-lo mesmo, fê-lo bem.

Tenho de vos contar que houve esta noite em que jantámos e conversámos os dois durante horas. E que ele me falou do projeto que tinha abraçado, dessa ideia de tornar a música na identidade de um povo inteiro. Contou-me como teve de rejeitar os que não acreditavam nele – e como simplesmente ignorou os que lhe disseram que não podia triunfar. Este homem lançou Cesária, e Bana, e Bonga. Fez a morna universal. Fez o canto de um povo património do mundo inteiro.

Quando os meus pais decidiram apostar nos seus filhos para uma viagem a Cabo Verde, não podiam saber que eu e o meu irmão íamos mudar para sempre. Liguei ao Hugo ontem, e disse-lhe que tinha morrido um mito. O meu irmão percebeu a exata dimensão do lamento. Então boa viagem, Djunga de Biluca. Em meu nome e do meu mano mais velho: obrigado por nos fazeres um bocadinho crioulos, também.

