Bilhetes para espetáculo de Chris Rock 'voam' depois de estalo nos Óscares

Maria MONTEIRO Foram vendidos mais ingressos para a "Ego Death World Tour" desde domingo do que no último mês, anunciou a bilheteira online Tickpick. Esta quarta-feira, a Academia revelou que Will Smith se recusou a abandonar a cerimónia depois da agressão ao comediante.

O estalo que Will Smith deu a Chris Rock tornou-se no momento mais falado dos Óscares e parece ter precipitado uma corrida aos bilhetes para ver o espetáculo de stand-up do comediante, que vai percorrer 50 cidades nos Estados Unidos e além-fronteiras. Segundo um site de venda de bilhetes online, as vendas diárias dos últimos dias foram 25 vezes superiores às do último mês.



Chris Rock regressou aos palcos esta quarta-feira, no The Wilbur Theatre, em Boston, com lotação esgotada. Foto: Joseph Prezioso/AFP

A bilheteira online Tickpick anunciou, na segunda-feira, que vendeu "mais bilhetes para ver Chris Rock do dia para a noite do que no último mês todo". Por outro lado, há vários relatos que dão conta de uma escalada dos preços dos ingressos.

Um utilizador americano do Twitter afirmou que o bilhete que queria comprar para 11 de junho, em St. Louis, custava 89 dólares (79,97 euros) antes do estalo e agora passou a custar 379 dólares (340,54 euros).

O aumento dos preços foi igualmente referido por uma empresa de revenda e troca de bilhetes à revista The Hollywood Reporter. Segundo a StubHub, o preço médio por bilhete subiu de 150-200 dólares (134,93-179,90 euros) para cerca de 250 dólares (224,88 euros). Além disso, as vendas diárias dos últimos dias foram 25 vezes superiores às do último mês.

Chris Rock abordou pela primeira vez o incidente esta quarta-feira, num espetáculo em Boston, mas não quis alargar-se sobre o assunto. "Estou a processar o que aconteceu, eventualmente vou falar sobre isso", declarou. "Vai ser sério e engraçado, mas por agora vou contar algumas piadas."

Academia discute sanções a 18 de abril

Por sua vez, a Academia voltou a pronunciar-se sobre o episódio e revelou que na altura do estalo "foi pedido a Will Smith que abandonasse a cerimónia, mas ele recusou-se". "Reconhecemos que deveríamos ter lidado de forma diferente com a situação", afirmou a organização do evento em comunicado.

A instituição informou, ainda, que "iniciou um processo disciplinar contra Will Smith por violações do Código de Conduta da Academia", uma vez que as suas ações envolveram contacto físico inadequado e comportamento abusivo ou ameaçador.

A Academia irá discutir o assunto na próxima reunião do conselho de administração, a 18 de abril, o que poderá levar à punição de Smith com "suspensão, expulsão ou outras sanções".

Will Smith esbofeteou Chris Rock em direto na cerimónia dos Óscares de domingo passado, depois de o comediante ter feito uma piada sobre a cabeça rapada da sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, doença autoimune que causa queda de cabelo.

O ator voltou a subir ao palco, posteriormente, para receber o Óscar de Melhor Ator pela sua prestação no filme "King Richard".

