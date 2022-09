Uma das versões da obra épica da literatura portuguesa será exibida na "Le Portugal au Luxembourg à travers les âges", que estará patente até ao final do ano na Biblioteca Nacional.

Biblioteca Nacional do Luxemburgo expõe uma das primeiras versões d'Os Lusíadas

A Biblioteca Nacional do Luxemburgo (BNL) vai expor uma das primeiras versões de 'Os Lusíadas', de Luís Vaz Camões, no âmbito da sua exposição "Le Portugal au Luxembourg à travers les âges".

A propósito das comemorações do 450º. aniversário da primeira edição de "Os Lusíadas", assinalados este ano, o Leitorado de Português na Universidade do Luxemburgo, com o apoio do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e em colaboração com a Biblioteca Nacional do Luxemburgo, propôs a integração de uma das primeiras versões desta obra na mostra promovida pela BNL. Cristophe Marinheiro dará uma conferência em novembro, alusiva à exposição. O especialista em História do Pensamento está encarregado da recolha e do processamento de documentos para as coleções ibéricas, bem como para a coleção de impressões raras e preciosas da Biblioteca Nacional.

Na exposição, que será inaugurada na presença do Embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, a 3 de outubro, além da obra épica de Luís Vaz de Camões, que foi publicada pela primeira vez a 12 de março de 1572 pelo tipógrafo António Gonçalves, em Lisboa, serão exibidos símbolos do intercâmbio entre Portugal e o Luxemburgo muito antes da onda emigração portuguesa dos anos 70, do século XX, com a apresentação de várias peças que percorrem os tempos desde o século XV.

“Antes de lhes construírem as casas, os portugueses ensinaram aos luxemburgueses o que era cultura” Quando os historiadores começaram a tirar dos caixotes os livros do tesouro literário do Luxemburgo fizeram uma descoberta extraordinária.

Em 2019, Cristophe Marinheiro mostrava ao Contacto como a marca portuguesa no território do Grão-Ducado esteva impressa nos livros muito antes de estar nos telhados e nas paredes das casas dos luxemburgueses construídas com o suor luso.

"Antes de andarem a construir casas para os luxemburgueses, os portugueses ensinaram-lhes o que era o pensamento e a cultura", afirmou então o especialista da BNL. Na reportagem, o bibliotecário salientou ser "verdadeiramente incrível encontrarmos livros de autores portugueses do final do século XVI e início do século XVII impressos numa tipografia luxemburguesa”.

Uma tradução latina da obra do padre António Vieira, livros de matemática e astronomia de Pedro Nunes, uma retória de Cipriano Soares ou a gramática latina de Emanuel Álvares são alguns dos exemplares de herança portuguesa que se podem encontrar na Biblioteca Nacional do Luxemburgo.

A exposição "Le Portugal au Luxembourg à travers les âges", estará patente ao público até 31 de dezembro e no dia 7 de novembro, às 19h, haverá uma conferência sobre a exposição, na BNL, a cargo de Christophe Marinheiro.



