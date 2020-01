A descoberta do arquipélago e a gestão portuguesa, a política colonial, a luta pela independência e o Cabo Verde de hoje são os tópicos da conferência.

Biblioteca Nacional acolhe conferência sobre história de Cabo Verde

Henrique DE BURGO A descoberta do arquipélago e a gestão portuguesa, a política colonial, a luta pela independência e o Cabo Verde de hoje são os tópicos da conferência.

A Biblioteca Nacional do Luxemburgo vai acolher uma conferência sobre a história de Cabo Verde, a ter lugar no próximo sábado (dia 25), na sala de conferências do novo edifício, situado em Kirchberg.

A conferência "Janela aberta sobre a história de Cabo Verde" tem como orador o especialista em história e tradições de Cabo Verde, o francês Jean-Marc Heyert.

"A descoberta do arquipélago e a gestão portuguesa, a política colonial, a luta pela independência e o Cabo Verde de hoje" são os tópicos que vão ser abordados nesta sessão.

Foto: Henrique de Burgo

A conferência é organizada pela associação Filhos de Santa Catarina e tem lugar no sábado, entre as 16h e as 19h, na Biblioteca Nacional (avenue John F. Kennedy, n° 37d).



A entrada é livre, com inscrição através do tel. 621 192 427, email filhos.stacatarina@hotmail.com ou pelo Facebook "Filhos de Santa Catarina".