O júri da 71ª Berlinale deu ao filme "Bad Luck Banging Or Loony Porn" o prémio máximo do festival.

Berlinale. Coprodução do Luxemburgo vence Urso de Ouro

Mais um reconhecimento para o trabalho audiovisual desenvolvido pelas produtoras do Luxemburgo. Um dos maiores certames de cinema do mundo, a Berlinale: Festival Internacional de Cinema de Berlim, atribuiu a uma coprodução Luxemburguesa o prémio máximo do júri.

"Bad Luck Banging Or Loony Porn" leva o Urso de Ouro para casa por ter "as características raras e fundamentais de uma obra de arte permanente", de acordo com o anúncio oficial. Este filme "questiona o momento presente do cinema ao sacudir as nossas convenções sociais e cinematográficas com um movimento de câmara. É um filme artisticamente trabalhado e ao mesmo tempo exuberante, inteligente e infantil, geométrico e vivo, impreciso em da melhor maneira possível. Ataca o público, não permite que ninguém mantenha a distância de segurança", defende o júri.

Do realizador romeno Radu Jude, o filme contou com o apoio da produtora luxemburguesa Paul Thiltges Distributions (PTD). Citado pelo Wort, Thilges elogia a qualidade cinematográfica da Roménia. "Os filmes romenos parecem trazer sorte aos luxemburgueses. Depois de 'Collective' (co-produtor Bernard Michaux, Samsa Film) é agora o filme de Radu Judes que nos traz esta honra inesperada. Estamos muito satisfeitos porque Radu fez um filme que não mede palavras e coloca um espelho virado para todos nós. Estamos todos na PTD muito felizes e orgulhosos de ter trabalhado neste filme. Hoje é um dia maravilhoso!"

"Bad Luck Banging or Loony Porn", a história de um professor que vê um filme de sexo seu ser divulgado na internet, integra também a lista de filmes "Made in Lux" selecionados para o LuxFilmFest2021, a decorrer no Luxemburgo até 14 de março.

